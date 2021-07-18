Болсонару «в порядке» после того, как его доставили в больницу после 10-дневной икоты | Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир БолсонаруСуббота, который проходит лечение в больнице от осложнений после чуть не смертельного инцидента с ножевым ранением в 2018 году, сказал, что чувствует себя хорошо и не может дождаться, чтобы вернуться к работе.

В больнице Villa Nova Star, где Болсонару работает со среды, заявили, что он добивается удовлетворительных результатов и может быть выписан в течение нескольких дней, в то время как главный хирург Антонио Маседо сообщил журналистам, что он может быть освобожден в воскресенье.

В субботу Болсонару предложили диету, состоящую из супа и пюре, и, если предположить, что он не проявил никаких побочных реакций, он может быть выписан из больницы в ближайшие несколько дней, согласно заявлению больницы.

66-летний Болсонару находился в больнице Сан-Паулу со среды для лечения, связанного с закупоркой кишечника после ножевого ранения в 2018 году.

Как сообщается, первоначально он был переведен в военный госпиталь в столице страны Бразилиа после приступа икоты, который длился более 10 дней.

Состояние здоровья Болсонару было предметом слухов в СМИ после ряда публичных выступлений, в которых он явно изо всех сил пытался высказаться.

Перед тем, как его госпитализировали, Болсонару сказал в социальных сетях, что его икота началась после стоматологической операции 3 июня, и обвинил в этом лекарства, которые он прописал.

На онлайн-мероприятии в субботу, посвященном открытию филиала Caixa Economica в северном штате Сеара, Болсонару сказал, что чувствует себя хорошо и хочет вернуться к работе.

«Я в порядке, слава Богу», – сказал Болсонару на прямом эфире: «Проблема, с которой я столкнулся ранее на этой неделе, была связана с ударом, который я получил в 2018 году … Время от времени это влияет на мой кишечник, объясняя, что он не будет сделать операцию.

«Мне не терпится вернуться на работу, встретиться с друзьями и по-настоящему вернуться. Бразилия движется “, – добавил он.