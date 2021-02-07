Большая часть персонажей Apex Legends OP скоро получит нерф.

Apex Legends Большинство персонажей с большей силой или, по крайней мере, один из их самых интенсивных персонажей OP, обрезаются и вскоре уменьшаются. Откуда нам знать? Потому что Respawn Entertainment подтвердила это точно так же. В любом соревновательном персонаже или игре, основанном на героях, неизбежно есть персонажи, которые более применимы и полезны, чем другие. В текущей мете большинство игроков сходятся во мнении, что Рэйф и Каустик – самые неприятные персонажи. К несчастью для тех, кто руководит последними, большой парень балуется.

Каустик был неоднозначным персонажем с седьмого сезона. До 7 сезона Каустик был далек от супергероя, однако серия любителей изменила это, и, хотя с тех пор он был изменен, по мнению некоторых игроков, этого было недостаточно.

За последние несколько недель жалобы на каустик становились все громче. И недавно одна из этих жалоб привлекла внимание разработчика Reddit. В ответ на призывы игрока ослабить Каустика и на то, что персонаж противоречит философии игры, Джон Ларсон, дизайнер игры, подтвердил, что ослабление уже началось.

Говоря о персонаже, Ларсон сказал: «Я думаю, что с момента перехода на газ он позволил своим товарищам по команде играть с газом относительно без каких-либо последствий, было много нереализованного потенциала, который был быстро использован в течение последних двух месяцев». «Каустик, несомненно, силен и имеет самый высокий процент побед в матчах продолжительностью более 20 минут. Каустик играет уникальную роль в качестве защитной легенды, которая может действовать в атаке в определенных сценариях, и мы должны обязательно отрегулировать его таким образом, чтобы исключить разочарование без ущерба для ощущения игры в качестве едкого. “.

Ларсон продолжил:

«Короче говоря, мы слышим комментарии сообщества, как игрок, я считаю, что они правы, и данные подтверждают, что он силен, и в ближайшем будущем он привлечет к себе внимание. кульминация Чтобы стать «легендой способностей», представляя новых персонажей, важно занять уникальное дизайнерское пространство. Это открывает дверь к потенциально разрушительной синергии между возможностями мифа. Я видел (и пробовал себя) отрывки из хаотических способностей, управляющих лучшими играми, и это то, над чем мы активно работаем ».

К сожалению, на данный момент не ясно, когда именно эти изменения будут выпущены в Caustic, но что именно меняется. Однако, если появится какая-либо другая информация по любому из этих вопросов, на которые нет ответа, мы обязательно обновим историю, указав указанную информацию.

Apex Legends Доступно бесплатно на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S и ПК, а вскоре также будет доступно на Nintendo Switch. Чтобы узнать больше о популярной и бесплатной игре Battle Royale, нажмите Вот.