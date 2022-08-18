Бомбардировки Крыма подтверждают слабость российских войск | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AP) — Серия взрывов и пожаров превратила оккупированный Россией Крым из надежной тыловой базы в новое поле боя, продемонстрировав слабость русских и способность украинцев наносить удары в глубоком тылу врага.

Сообщалось, что на прошлой неделе на авиабазе в Крыму было уничтожено девять российских боевых самолетов, а во вторник взорвался склад боеприпасов на полуострове.

Украинские власти не стали публично заявлять об ответственности, предпочитая держать мир в неведении, но президент Владимир Зеленский сослался на украинские атаки в тылу врага после недавних взрывов, ответственность за которые возложила Россия. «саботаж».

Россия захватила Крым у Украины в 2014 году и использовала его как плацдарм для нападения на страну в войне, которая началась 24 февраля. Украинские власти обязались восстановить Крым и другие оккупированные территории.

«Захватчики умрут, как роса на солнце». Зеленский в своем ночном видеообращении в среду рассказал об усилиях по восстановлению Крыма и других регионов.

Взрывы стали последней неудачей для Москвы, которая начала вторжение в надежде ошибиться в отношении Киева, но быстро споткнулась перед лицом ожесточенного сопротивления. По мере того, как война приближается к шестимесячной отметке, обе стороны вовлечены в изматывающую войну на истощение, сражаясь от деревни к деревне, в основном на востоке страны.

Теракты в Крыму могут сигнализировать об открытии нового фронта, что приведет к значительной эскалации войны и дальнейшему истощению ресурсов России.

«Российское руководство, вероятно, будет все больше обеспокоено очевидным ухудшением ситуации с безопасностью в Крыму, который служит тыловой базой для оккупации», Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter.

Украинская военная разведка сообщила, что в результате атак на аэропорты Россия перебрасывает десятки боевых самолетов и вертолетов в более глубокие места в Крыму и на российские базы в других местах.

Взрывы во вторник произошли на складе боеприпасов недалеко от города Джанкой, что вынудило эвакуировать около 3000 человек. Региональный лидер Крыма Сергей Аксенов заявил, что в среду продолжились взрывы боеприпасов, а власти отреагировали на пожары вертолетом. Он сообщил, что поиск виновных продолжается.

Коммерческая газета «Коммерсантъ» также сообщила, что во вторник на крымской базе в Гвардиском произошли взрывы. Подтверждения от россиян не было.

В отчете британской разведки говорится, что в Гвардиском и Жанко расположены два самых важных военных аэродрома России в Крыму.

Чуть больше недели назад на российской авиабазе Саки в Крыму прогремели взрывы, уничтожившие самолеты на земле. В Москве указали, что взрывы были случайными, возможно, по вине неосторожного курильщика, но украинские власти высмеяли это объяснение и намекнули на свою причастность.

В прошлом месяце во дворе штаба Черноморского флота России в крымском порту Севастополь взорвалось небольшое взрывное устройство, установленное дроном, в результате чего шесть человек получили ранения, а церемония чествования ВМФ России была отменена.

В числе других событий среды стало сообщение о том, что двое мирных жителей были убиты и семеро ранены в результате российского обстрела нескольких городов и сел в Донецкой области на востоке, который в настоящее время находится в центре атаки Кремля.

На юге российские военные самолеты ночью обстреляли крылатыми ракетами Одесскую область, в результате чего четыре человека получили ранения, сообщил официальный представитель облгосадминистрации Оле Брачук. В Николаеве, также на юге, две российские ракеты повредили здание университета, но никто не пострадал.

Власти заявили, что российские войска бомбили Харьков и его окрестности на северо-востоке, убив по меньшей мере шесть человек, ранив не менее 16 и повредив жилые дома и гражданскую инфраструктуру.

Тем временем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в западноукраинский город Львов для встречи в четверг с Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Представитель ООН Фархан Хак сказал, что Гутерриш поднимет и будет поднимать вопрос о поставках продовольствия и зерна, безопасности атомных электростанций и недавнем взрыве в тюрьме, в результате которого погибли десятки пленных украинских боевиков. «Делайте все возможное, чтобы максимально снизить температуру».

В последний раз генсек ООН приезжал в Украину в апреле, когда Россия нанесла ракетный удар по Киеву.

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