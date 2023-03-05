Бо Никаль начинает свою карьеру в UFC болевым приемом в первом раунде, но соперник подает апелляцию из-за предполагаемого удара ниже пояса.

Бо Никалу не понадобилось много времени, чтобы победить Джейми Пикетта, но использовал ли он удар ниже пояса? (AP Photo/Дэвид Бейкер)

Бо Никал, один из самых ярких проспектов UFC за последнее время, начал свою карьеру в промоушене на ура, но не без споров.

Он победил бывшего борца штата Пенсильвания Джимми Пикетта сабмишеном в первом раунде, чтобы начать кард турнира UFC 285 в субботу в Лас-Вегасе. Казалось, это только начало, на которое надеялись UFC и многие ожидали… Он предпочел бы Никелю-240 победить в первом туре. — если вы не взглянете поближе на последовательность событий, которые привели к подслушиванию Беккета.

Когда эти двое прижались к забору, колено Никалла, казалось, привязалось к бедру Пикетта, оставив ветерану ощутимую боль, когда Никалл продолжил сбивать его и ударил удушающим приемом треугольной руки.

Беккет Директор, Часовня Ламонта, сказал он USA Today после игры что команда Пикетта обжалует результат в Атлетической комиссии штата Невада, утверждая, что к результату привел незаконный удар ниже пояса. Успешная апелляция сделает счет неоспоримым.

Как и ожидалось, Никал мало придал значения жалобе Беккета. когда об этом спросили:

Никал сказал: «Я точно знаю, что произошло. Я ударил его по ноге, по бедру». «Я поставил его в неудобное положение у стены, поэтому он хотел оторваться от стены, а рефери хотел его остановить. Если бы я уже ударил его, мне было бы плохо, потому что я не хотел побеждать таким образом».

«Я не мошенник, я не из тех, кто пытается срезать путь, поэтому, если я ударю его низко, я, вероятно, отдохну или позволю рефери остановить его, но я вовсе не поставил его на землю. странный ход, братан.

Эти звонки, как правило, длинные, и это, вероятно, не остановит UFC от продвижения своей потенциальной суперзвезды в среднем весе.