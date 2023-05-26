Бразилец Лула говорит, что говорил с Путиным о войне, отклонив приглашение на экономический форум

САН-ПАУЛУ (Рейтер) — Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил в пятницу, что провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным и подтвердил готовность вести мирные переговоры с воюющими сторонами на Украине.

Лула написал в Твиттере, что поблагодарил Путина за приглашение посетить экономический форум в Санкт-Петербурге, но ему пришлось отказаться, потому что он «в данный момент не может посетить Россию».

«Я подтвердил готовность Бразилии, наряду с Индией, Индонезией и Китаем, вести переговоры с обеими сторонами конфликта в поисках мира», — добавил Лула после обсуждения этого вопроса с председателем Китая Си Цзиньпином ранее на этой неделе.

Кремль подтвердил звонок и сказал, что Путин сказал Луле, что Россия открыта для диалога по Украине.

Лула представился посредником в деле прекращения войны, которая началась, когда Россия вторглась в соседнюю страну в феврале 2022 года.

Его предложение, основанное на бразильской традиции невмешательства и нейтралитета, призывает группу стран, не вовлеченных в войну, включить в переговоры как Россию, так и Украину.

Ожидалось, что лидер левых сил встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в кулуарах саммита G7 в Японии в этом месяце, но встреча сорвалась из-за графика.

(Отчетность Габриэля Араужо) Под редакцией Стивена Граттана и Маргариты Чой

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