Бразилия наращивает удаление золотодобытчика с земли яномами после стрельбы

БРАЗИЛИЯ (Рейтер) — В воскресенье правительство Бразилии заверило народ яномами, что удвоит свои усилия по выселению оставшихся в резервации диких горняков после того, как член коренной общины был застрелен.

Золотодобытчики убили одного человека и серьезно ранили двоих в результате нападения в субботу на территории Яномами, когда власти эвакуировали нелегальных старателей, вторгшихся в крупнейшую резервацию коренного населения Бразилии размером с Португалию.

«Мы продолжим процесс удаления всех шахтеров, которые все еще находятся там нелегально», — заявила Globo News TV министр по делам коренных народов Соня Гуаджахара.

Она сказала, что около 80% из более чем 20 000 золотодобытчиков, вторгшихся в резервацию, были эвакуированы, а те, кто все еще там, сопротивлялись выселению более яростно.

«Они должны понять, что должны уехать и что государство не откажется от их высылки», — заявила в том же интервью министр окружающей среды Марина Сильва.

«Мы усилим операцию», — сказала она, добавив, что для завершения работы могут быть задействованы вооруженные силы.

В нем говорилось, что 300 минных лагерей были демонтированы, а 20 самолетов и вертолетов уничтожены агентами IPA.

Президент Луис Инасио Лула да Силва, вступив в должность в январе, пообещал убрать шахтеров, присутствие которых вызвало гуманитарный кризис, распространив болезни и вызвав недоедание среди яномами, сократив их дичь и отравив реки.

В феврале начался массовый принудительный процесс, и большинство шахтеров начали или были вынуждены уйти.

Федеральная полиция заявила, что расследует стычку между шахтерами и аборигенами и работает над поиском и арестом виновных в стрельбе.

Лула пообещал не допускать добычу полезных ископаемых на охраняемых конституцией землях коренных народов, а Агентство по охране окружающей среды планирует выселить еще пять заповедников, когда при бывшем президенте Жаире Болсонару увеличились незаконные рубки и добыча полезных ископаемых.

(Отчетность Марселлы Эйрес). Монтаж Ричарда Чанга

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