Бразильская Petrobras продвигает свой план переработки за счет резкого увеличения импорта дизельного топлива из России.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО (Рейтер) — Генеральный директор бразильской государственной нефтяной компании Petrobras (PETR4.SA) сообщил Рейтер в понедельник, что компания удвоит свою стратегию по максимальному использованию моторного топлива с отечественных нефтеперерабатывающих заводов, даже несмотря на увеличение импорта дешевого российского дизельного топлива.

Комментарии генерального директора Жана-Поля Пратиса последовали за июньскими данными, показывающими, что закупки дизельного топлива из-за границы в Бразилии резко выросли в этом месяце.

Общий объем импорта дизельного топлива в Бразилию вырос почти на 13% в июне до 1,08 млрд литров, при этом российские поставщики обеспечили 64%. Данные Argos показали, что в предыдущие месяцы его доля в общем объеме импорта не достигала половины от общего объема.

«Российское дизельное топливо грядет, и оно здесь для тех, кто этого хочет», — сказал Пратисс в интервью в понедельник.

«Если это дешево, это также хорошо для Бразилии».

Российское дизельное топливо было продано по значительно сниженным ценам из-за экономических санкций, введенных Соединенными Штатами и другими богатыми демократиями в отношении нефтепродуктов, произведенных в стране в ответ на вторжение России в Украину.

Британцы подчеркнули, что хотя поставки более дешевого дизельного топлива привлекательны, импортное моторное топливо не может заменить отечественное производство.

Нынешние закупки российского дизеля он назвал «ситуативными».

Он отметил, что Petrobras добивается положительных результатов, максимально используя свои нефтеперерабатывающие заводы.

Согласно данным Petrobras, нефтяная компания повысила общий коэффициент использования своих НПЗ во втором квартале до 93%, что является самым высоким уровнем с 2015 года.

Пратисс добавил: «Не имеет смысла оставлять нефтеперерабатывающий завод на половине его мощности, чтобы освободить место для конкурентов».

(Отчетность Марты Ногейры и Родриго Веги Джаера) Автор Питер Фронтини; Под редакцией Дэвида Аллер Гарсии и Джози Као

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