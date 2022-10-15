Британская полиция обвинила двух женщин в том, что они облили Ван Гога подсолнечным супом

ЛОНДОН (Рейтер) — Британская полиция заявила в субботу, что двум женщинам были предъявлены обвинения в нанесении ущерба в уголовном порядке после того, как протестующие против изменения климата бросили суп в «Подсолнухи» Винсента Ван Гога в Национальной галерее Лондона.

На видео, опубликованном группой кампании Just Stop Oil, которая последние две недели организовывала акции протеста в британской столице, видно, как двое ее активистов в пятницу бросали банки томатного супа Heinz на картину, одну из пяти копий, выставленных в Лондоне. музеев и галерей по всему миру.

В галерее сообщили, что в результате аварии рама была незначительно повреждена, но картина не пострадала. Позже вернулся в шоу.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Полиция заявила, что две женщины в возрасте 21 и 20 лет позже предстанут перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в «преступном повреждении структуры картины Ван Гога «Подсолнухи».

Еще один активист также предстанет перед судом за то, что якобы уничтожил вывеску возле нового штаб-квартиры полиции Скотланд-Ярда в центре Лондона.

Полиция сообщила, что во время протестов в пятницу было арестовано в общей сложности 28 человек.

Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы получить бесплатный неограниченный доступ к Reuters.com регистр

Об этом сообщает Майкл Холден. Монтаж: Эмилия Ситхоул Матарис

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.