sport

Бритни Грейнер была реклассифицирована как «неправомерно задержанная»

3 мая, 2022
Boleslava Sokolova

Теперь правительство США считает звезду WNBA Бритни Грейнер «несправедливо задержанной» в России. Согласно утреннему отчету во вторник От TJ Quinn из ESPN.

Хотя официальные лица отказались сообщить, что привело к реклассификации, это решение сигнализирует о фундаментальном изменении в том, как официальные лица попытаются вернуть 31-летнего гражданина домой на территории США. До конца прошлой недели делом Гренье занималось консульское управление, но теперь, по словам Куинна, оно будет передано в канцелярию специального посланника.

«Госдепартамент установил, что Российская Федерация несправедливо задержала гражданку США Бритни Грейнер», — заявил представитель Госдепартамента. В заявлении для ESPN в понедельник. «С этой решимостью специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную команду, чтобы добиться освобождения Бритни Грейнер».

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