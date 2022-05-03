Бритни Грейнер была реклассифицирована как «неправомерно задержанная»

Теперь правительство США считает звезду WNBA Бритни Грейнер «несправедливо задержанной» в России. Согласно утреннему отчету во вторник От TJ Quinn из ESPN.

Хотя официальные лица отказались сообщить, что привело к реклассификации, это решение сигнализирует о фундаментальном изменении в том, как официальные лица попытаются вернуть 31-летнего гражданина домой на территории США. До конца прошлой недели делом Гренье занималось консульское управление, но теперь, по словам Куинна, оно будет передано в канцелярию специального посланника.

«Госдепартамент установил, что Российская Федерация несправедливо задержала гражданку США Бритни Грейнер», — заявил представитель Госдепартамента. В заявлении для ESPN в понедельник. «С этой решимостью специальный посланник президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную команду, чтобы добиться освобождения Бритни Грейнер».

По словам Куинн, проблема будет не только официально переклассифицирована, но и позволит игрокам WNBA и другим сторонникам привлечь к проблеме Гринер столько внимания, сколько они захотят. Ранее личная команда игрока держалась вне поля зрения и придерживалась рекомендаций Госдепа, чтобы не ставить под угрозу ее освобождение.

«Бритни находится под стражей 75 дней, и мы ожидаем, что Белый дом сделает все необходимое, чтобы вернуть ее домой», — заявила агент Гринер Линдси Кагава Колас. Об этом он заявил во вторникдля каждой королевы.

Грейнер, семикратная участница Матча всех звезд Mercury и двукратная олимпийская чемпионка в составе сборной США, была арестована в феврале в международном аэропорту Шереметьево, где, по словам российских властей, они обнаружили в ее багаже ​​картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса. По данным ESPNНаказание за преступление может составить до 10 лет лишения свободы.

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В марте российские государственные СМИ сообщили, что Гринер Задержание было продлено По состоянию на 19 мая ей не было предъявлено официальных обвинений, но, по словам Куинн, на эту дату назначено слушание.

В преддверии реклассификации последняя информация о ситуации появилась 27 апреля, когда официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил журналистам, что безопасное возвращение Грейнера остается «высшим приоритетом» после того, как Бывший морской пехотинец Тревор Рид освобожден в результате обмена пленными с Россией. Прайс сказал во время пресс-конференции 23 марта, что чиновникам был предоставлен доступ к встрече с Грейнер в середине марта, и сообщил, что она находится «в хорошей форме».

WNBA также держали в курсе на протяжении всего ареста Гринер. В преддверии драфта WNBA 2022 в начале апреля комиссар лиги Кэти Энгельберт заявила, что WNBA работает со «всеми в нашей экосистеме», чтобы гарантировать безопасное возвращение игрока Mercury из России.

Лига также объявила во вторник, что она будет держать Greiner «в авангарде того, что мы делаем» с напольной наклейкой в ​​​​сезоне 2022. Наклейка будет использоваться всеми 12 командами и будет иметь семикратное имя All-Star. вместе с их 42-м номером.

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