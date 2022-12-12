Бритни Гринер Он взял баскетбольный мяч в воскресенье днем ​​в Форт-Сэм-Хьюстон в Сан-Антонио, впервые играя Феникс Меркьюри звезда сделала это примерно за 10 месяцев.

Сразу же я бросил данк.

Гринер не планирует в ближайшее время покидать Форт Сэм Хьюстон, ее агент — Линдси Кагава Колас. ESPN сказал Воскресный вечер. Приземлился там рано утром в пятницу, вскоре после Она была освобождена из российской тюрьмы, положив конец мучениям, длившимся почти 300 дней..

Говорят, что когда она уйдет, Гринер и его жена Шерил отправятся в частное место, а не в свой дом в Фениксе. Пока неясно, когда она выступит, но Колас сказал, что в ближайшие дни может быть сделано заявление.

«На данный момент сроков ее возвращения нет, — сказал Колас. — Сейчас она реинтегрируется в мир, который для нее изменился». через ESPN. «С чисто точки зрения безопасности, она не сможет передвигаться по миру так, как раньше. Это не та судьба, о которой она просила, но я думаю, что она попытается использовать свою славу во благо».

Гренье был освобожден из российской колонии на прошлой неделе после того, как США заключили сделку по его смерти. Обменять осужденного на торговца оружием Виктора Бута. Сообщается, что сделка была завершена в четверг. Я разговаривал с официальными лицами США и летным экипажем почти 12 часов. На их рейс из Объединенных Арабских Эмиратов. Почти безостановочно слушая русский язык, Грейнер настоял на том, чтобы говорить «обо всем на свете».

С тех пор, как она была в Сан-Антонио, Гринер подстриглась от Сан-Антонио СперсПарикмахер — она подстриглась несколько недель назад после того, как они были заморожены в исправительной колонии, — воссоединилась со своей семьей в «привилегированных гостевых помещениях» военной базы. гардероб.

До сих пор не ясно, что ждет Гринер дальше, особенно когда речь идет о ее карьере.

Однако, похоже, это должно волновать ее меньше всего.

«Если она хочет играть, ей придется поделиться этим. У нее есть выходной, чтобы отдохнуть и решить, что делать дальше, без какого-либо давления», — сказал Колас. через ESPN. «Она делает действительно хорошую работу. Кажется, она мирилась с этим невероятным образом».