Брифинг понедельника: В украинских окопах

Вооруженные группы разграбили медицинские учреждения и сожгли дома. Рынки загорелись. Гражданские лица вооружаются против ополченцев, а также против Сил оперативной поддержки, военизированной группировки, сражающейся с суданской армией.

фон: Последняя нестабильность восходит к началу 2000-х годов, когда армия и бывший диктатор объединились с арабскими боевиками «Джанджавид», чтобы сокрушить в основном неарабские повстанческие группы. Последовала массовая кампания изнасилований, убийств и этнических чисток. В 2010 году «Джанджавид» стали Силами оперативной поддержки, которые сейчас воюют со своим бывшим союзником — суданской армией.

в столице: Синдикат суданских врачей предупредил, что полный крах системы здравоохранения может занять несколько дней.

нет перемирия: В субботу режим прекращения огня, который должен был прекратиться в одночасье, был нарушен, поскольку столица Хартум подверглась артиллерийскому обстрелу и авиаударам.