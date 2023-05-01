Брифинг понедельника: В украинских окопах

Украина готовит военный удар
Украинские солдаты готовятся к весеннему наступлению, и страна вынуждена продемонстрировать определенный успех в повышении боевого духа солдат и гражданских лиц, усилении поддержки Запада и возвращении украденных земель.
Поскольку боевые действия на востоке Донбасса зашли в кровавый тупик, участок Запорожской области на юго-востоке Украины может стать следующим большим театром военных действий, фокусом долгожданного контрнаступления. Там Темз провел две недели у линии фронта, документируя жизнь в окопах.
Бои там очень личные. Мои коллеги служили в 110-й бригаде территориальной обороны, большинство бойцов которой родом из районов, ныне оккупированных Россией. «Мы просто хотим изгнать их с нашей земли, вот и все», — сказал 32-летний бывший учитель. «Нам некуда будет вернуться, если мы не остановим это».
стратегия: Запорожье образует сердце южного сухопутного моста, соединяющего российские земли с оккупированным Крымом. Военный удар Украины, говорят военные чиновники и эксперты, имеет смысл: если Украина ударит на юг через российские позиции, это может расколоть российские силы и разорвать важнейшие пути снабжения.
Барьеры: Украина должна преодолеть хорошо вооруженные оборонительные рубежи, на укрепление которых российские силы потратили последние 10 месяцев. После 14 месяцев непрерывных боев украинские солдаты были истощены, а запасы украинской артиллерии истощались. Официальные лица США говорят, что контратака вряд ли существенно изменит импульс.
Другие обновления:
Опасения гражданской войны в Дарфуре
Две недели боевых действий в Судане привели к возобновлению насилия в Дарфуре, регионе, где на протяжении двух десятилетий происходил геноцидный конфликт, унесший до 300 000 жизней. Эксперты опасаются, что вакуум безопасности, которым воспользовались ополченцы и вооруженные племена, приведет к гражданской войне.
Вооруженные группы разграбили медицинские учреждения и сожгли дома. Рынки загорелись. Гражданские лица вооружаются против ополченцев, а также против Сил оперативной поддержки, военизированной группировки, сражающейся с суданской армией.
фон: Последняя нестабильность восходит к началу 2000-х годов, когда армия и бывший диктатор объединились с арабскими боевиками «Джанджавид», чтобы сокрушить в основном неарабские повстанческие группы. Последовала массовая кампания изнасилований, убийств и этнических чисток. В 2010 году «Джанджавид» стали Силами оперативной поддержки, которые сейчас воюют со своим бывшим союзником — суданской армией.
в столице: Синдикат суданских врачей предупредил, что полный крах системы здравоохранения может занять несколько дней.
нет перемирия: В субботу режим прекращения огня, который должен был прекратиться в одночасье, был нарушен, поскольку столица Хартум подверглась артиллерийскому обстрелу и авиаударам.
Колд Юн возвращается в Южную Корею
На прошлой неделе президент Юн Сок Юл получил аплодисменты от президента Байдена в Вашингтоне, но дома он звучит иначе. Южнокорейская общественность глубоко обеспокоена внешней политикой Юна, которая сближает его страну с США и Японией.
Многие также сомневаются в силе «Вашингтонской декларации», новой ядерной сделки с Соединенными Штатами, которая предусматривает американское обязательство защищать Южную Корею с помощью ядерного оружия, если Северная Корея начнет такую атаку первой. В ответ Юг отверг любые попытки сохранить свой ядерный арсенал.
Некоторые назвали соглашение практическим. Но критики посчитали, что Юн отказался от слишком многого ради слишком малого. Для этих скептически настроенных южнокорейцев обещание Вашингтона «равнозначно риторике, независимо от его размера», — сказал исследователь из Сеула.
последние новости
Азиатско-Тихоокеанский регион
На протяжении десятилетий лимузины были символом достатка, которым пользовались почти исключительно богатые и знаменитые. Со временем они стали более популярной роскошью, предназначенной для детских вечеринок по случаю дня рождения или подростков, направляющихся на выпускной бал.
В наши дни, благодаря приложениям для совместного использования, Великой рецессии и новым правилам, никто больше не ездит на них.
Искусство и идеи
Шопинг-развлечение в Китае
Бесчисленное количество китайцев оседлало взрывную волну живых покупок, которые сочетают в себе развлечение и потребление и изменили то, как люди покупают и продают. Продавцы-суперзвезды могут собирать огромное количество подписчиков и зарабатывать состояния благодаря формату, сочетающему культуру влиятельных лиц с онлайн-видео в прямом эфире.
Самыми известными рекламными баннерами стали знаменитости, такие как Ли Цзяци, чья изобретательность в попытках и продвижении косметических средств принесла ему прозвище «Король губной помады».
Онлайн-шоппинг появился в Китае несколько лет назад, а затем стал повсеместным во время пандемии коронавируса. В настоящее время почти половина из 1 миллиарда пользователей Интернета в Китае совершают покупки лицом к лицу, хотя на Западе это все еще незнакомо. (В прошлом году через прямые трансляции в таких приложениях, как Douyin, китайская версия TikTok или Kuaishou, было продано товаров на сумму около 500 миллиардов долларов.)
Но правительство пытается установить более жесткий контроль над электронной коммерцией в рамках более широкого подавления технологического сектора. Вопреки государственной цензуре некоторые известные ведущие внезапно исчезли из поля зрения.
Играй, смотри, ешь
что ты готовишь
«Неизлечимый практикующий алкоголь. Ниндзя-путешественник. Первопроходец хардкорного твиттера. Злой нарушитель спокойствия».