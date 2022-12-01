Будьте терпеливы, санкции против России сработают, заявил премьер-министр Литвы

ВИЛЬНЮС, 1 декабря (Рейтер) — Евросоюзу, который ввел санкции против России из-за ее агрессии в Украине, нужно терпение, заявив, что большинство мер будут иметь эффект только в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заявил премьер-министр Литвы в интервью.Рейтер Далее Конференция в четверг.

«Мое послание таково: мы должны набраться терпения, потому что нет санкций, которые могут закрыть Россию в одночасье. Это невозможно, и мы не должны этого искать», — заявила премьер-министр Ингрид Симоните.

Он сказал, что между членами НАТО существует широкое согласие не оказывать давление на Украину с целью проведения переговоров, и призвал НАТО обеспечить воздушное прикрытие не только восточных членов НАТО, но и Украины.

Он указал на взрыв ракеты в Польше в прошлом месяце, в результате которого погибли два человека. Польша и другие западные страны заявили, что это была украинская ракета ПВО, которая сбилась с пути, следуя за российской ракетой.

«Чем лучше система ПВО в Украине, тем меньше вероятность таких инцидентов… Важно, чтобы НАТО не только обеспечивала достойную (ПВО), но и обеспечивала достойную (ПВО) Украину. , » она сказала.

В следующем году в Литве пройдет саммит НАТО, на котором, как ожидает Симоните, будет доминировать Украина, а также решение Швеции и Финляндии присоединиться к западному оборонному альянсу.

Он отказался комментировать сообщения о том, что он возьмет на себя руководство альянсом НАТО после того, как нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг уйдет в отставку в сентябре 2023 года.

Премьер-министр Литвы Ингрид Симоните на совместной пресс-конференции со своими польскими и украинскими коллегами в связи с нападением России на Украину 26 ноября 2022 года в Киеве. REUTERS/Вячеслав Ратинский

По его словам, Литва и другие прибалтийские государства, такие как Латвия и Эстония, которые когда-то управлялись из Москвы, а теперь являются частью НАТО и ЕС, были лучше подготовлены к отражению российской атаки после вторжения 24 февраля в Украину.

Однако готовность президента России Владимира Путина вторгнуться в Украину породила опасения, что он может сделать то же самое в странах Балтии, сказал он.

«Трудно сказать, что он этого не сделает», — сказал Симонит.

После вторжения НАТО назвало Россию постоянной угрозой, соседние Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в альянс, а присутствие НАТО в странах Балтии увеличилось.

По словам Симоните, тревогу усугубляет то, что соседняя Беларусь углубила свои тесные отношения с Россией и теперь полностью зависима от нее.

«Это больше похоже на провинцию, чем на суверенную страну… Возникает закономерный вопрос, насколько самостоятелен (президент Белоруссии Александр) Лукашенко в решениях, которые он принимает», — сказал он.

Белорусская армия не участвовала во вторжении России в Украину, но российские войска использовали белорусскую территорию для своего наступления.

Репортаж Майка Коллетт-Уайта, сценарий Андреаса Сидаса, редактирование Терье Сольсвик и Ник Макфи.

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