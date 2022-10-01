Буркина-Фасо: военный чиновник объявляет о роспуске правительства и увольнении лидера

Было объявлено о новом военном захвате Буркина-Фасо после дня, отмеченного перестрелками и беспорядками в столице Уагадугу. Сухопутные и воздушные границы страны были закрыты, а действие конституции приостановлено.

Военный чиновник Буркина-Фасо объявил в заявлении, переданном по государственному телевидению в пятницу вечером, о роспуске нынешнего правительства и отставке лидера хунты, президента-подполковника Поля Анри Дамибы.

Военный чиновник Кисвендида Фарук Азария Сурго, капитан армии Ибрагим Траоре, заявил, что теперь он возглавит правящую хунту страны, Национальное движение за защиту и реформу (MPSR), которое впервые захватило власть в начале этого года.

С приостановлением действия конституции и правительства это второй военный переворот в Буркина-Фасо за год.

В сопровождении более дюжины военнослужащих Сорго зачитал коммюнике Траоре, объявляющее об изменениях. Он также обвинил Дамибу в «предательстве» цели армии по восстановлению безопасности в стране.

«Народ Буркина-Фасо, перед лицом ухудшения ситуации с безопасностью, мы несколько раз пытались переориентировать переход на вопрос безопасности», — сказал Сорго.

Он также сказал: «Рискованный выбор, сделанный подполковником Дамебой, все больше ослабляет наши службы безопасности».

Предыдущие попытки подавить мятеж, похоже, не увенчались успехом. Ранее в пятницу после жителей столицы Уагадугу Я проснулся от звуков выстреловТогдашнее военное руководство объяснило ситуацию «перепадами настроения» среди некоторых военнослужащих и заявило, что переговоры ведутся.

«Враг, нападающий на нашу страну, хочет только создать раскол между Буркина-Фасо, чтобы добиться ее дестабилизации», — сказал Дамиба. Он сказал В заявлении Facebook в то время.

Хотя в пятницу уличная активность была нормальной, из главного армейского лагеря и некоторых жилых районов Уагадугу была слышна тяжелая стрельба. Было замечено, как несколько вооруженных солдат заняли позиции вдоль главной дороги к президентскому дворцу, а также блокировали доступ к административным зданиям и национальному телевидению.

Дамиба вступил во владение после этого Военный переворот 24 января. Он сверг бывшего президента Роша Каборе и распустил правительство.

Он пообещал восстановить безопасность после многих лет насилия со стороны исламистских боевиков, связанных с «Аль-Каидой» и «Исламским государством». Но его правительство боролось за то, чтобы это произошло. Атаки продолжаются Армия в смятении.

На этой неделе неизвестные убили одиннадцать солдат во время нападения на колонну из 150 автомобилей, перевозивших припасы в город на севере Буркина-Фасо. Пятьдесят мирных жителей пропали без вести.

С 2018 года большие территории на севере и востоке не контролируются. Миллионы людей покинули свои дома, опасаясь новых набегов со стороны вооруженных людей, которые часто приезжают в сельские населенные пункты на мотоциклах. Тысячи были убиты в нападениях.

Эта западноафриканская страна, одна из самых бедных в мире, стала эпицентром насилия, которое началось в соседнем Мали в 2012 году, но с тех пор распространилось на засушливую часть Сахельского региона к югу от Сахары.