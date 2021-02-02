Бывшая звезда НФЛ Марселлус Вили призвал к “ отдельной категории трансгендеров ” в школьных видах спорта по просьбе Байдена

Бывшая звезда НФЛ и нынешний ведущий Fox Sports 1 Марселлус Уайли на прошлой неделе призвал к созданию «отдельной категории трансгендеров» для юношеской легкой атлетики в соответствии с указом президента Байдена в первый день, требующим, чтобы людям было разрешено заниматься спортом на основе их сексуального поведения. личность.

Указ Байдена, озаглавленный «Исполнительный указ о предотвращении и борьбе с дискриминацией на основе сексуальной идентичности или сексуальной ориентации», призывает школы разрешать молодым спортсменам участвовать в спортивных соревнованиях в соответствии с их гендерной идентичностью. В серии фотографий, включая скриншот Колонка Wall Street Journal Объявивший приказ Байдена «началом конца женского спорта», Уайли указала, что исполнительные меры нанесут ущерб конкуренции.

Распоряжение Байдена гласит, что школы должны привлекать трансгендерных спортсменов к занятиям спортом для девочек.

«Как отец трех дочерей и муж бывшего спортсмена колледжа, это особенно сильно сказывается на доме», – написал Уайли в Twitter. «Пора создать отдельную категорию трансгендеров на конкурсе!»

Приказ Байдена ссылается на постановление Верховного суда по делу 2020 года «Босток против округа Клейтон», в котором суд постановил, что Раздел VII Закона о гражданских правах 1964 года, запрещающий дискриминацию «по … признаку пола», включает дискриминацию по признаку пола. гендерная идентичность и национальная ориентация. Приказ указывает, что школы, которые не соблюдают правила, могут лишиться федерального финансирования в соответствии с Законом 9, который запрещает дискриминацию по признаку пола.

Помимо школьных занятий спортом, то же самое относится к работе и медицинским учреждениям.

«Дети должны иметь возможность учиться, не беспокоясь о том, будет ли им отказано в доступе к туалету, раздевалке или занятиям спортом», – говорится в приказе. «Взрослые должны иметь возможность зарабатывать на жизнь и заниматься профессией, зная, что они не будут уволены, понижены в должности или подвергнутся жестокому обращению из-за того, к кому они обращаются, или потому, что их одежда не соответствует гендерным стереотипам».

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Приказ Байдена вызвал резкую критику со стороны консервативных групп. Законодатели внесли 20 законопроектов, направленных на ограничение участия трансгендеров в молодежных видах спорта в 2020 году. согласно с Американский союз гражданских свобод.

Морган Филлипс и Associated Press из Fox News внесли свой вклад в этот отчет.