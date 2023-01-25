Бывший кикбоксер Эндрю Тейт заявил, что у румынской прокуратуры нет улик против него

БУХАРЕСТ (Рейтер) — Вызывающий разногласия интернет-персона Эндрю Тейт заявил в среду, что в Румынии нет справедливости и что уголовное дело против него по делу о торговле людьми и изнасиловании пусто.

Тейт, его брат Тристан и две подозреваемые румынские женщины находятся под стражей в полиции с 29 декабря в ожидании продолжающегося уголовного расследования по делу о создании преступной группировки для сексуальной эксплуатации женщин, обвинения, которые они отрицают.

В четверг румынский суд продлил срок их содержания под стражей до 27 февраля. Прокуратура заявила, что братья Тейт вербовали своих жертв, соблазняя их и ложно заявляя, что хотят отношений или брака.

Прокуратура заявила, что затем жертвы были доставлены в собственность на окраине столицы Бухареста и с помощью физического насилия и психологического запугивания подвергались сексуальной эксплуатации, заставляя производить порнографический контент для сайтов социальных сетей, что приносило значительную финансовую прибыль.

Они также сообщили, что Эндрю Тейт, бывший профессиональный кикбоксер, имеющий двойное американское и британское гражданство, изнасиловал одну из жертв в марте прошлого года, что он отрицал.

«Они знают, что мы не сделали ничего плохого», — сказал Тейт журналистам, когда его доставили для дальнейшего допроса прокуратурой по борьбе с организованной преступностью, что стало его первым комментарием в СМИ после ареста. «Этот файл совершенно пуст. Конечно, это несправедливо, к сожалению, в Румынии нет правосудия».

Эндрю Тейт и его брат Тристан в сопровождении полицейских возле штаб-квартиры Бухарестского апелляционного суда в Бухаресте, Румыния, 10 января 2023 года. Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS

На вопрос, оскорблял ли он женщин, Тейт ответил: «Конечно, нет».

Ранее в этом месяце румынские власти заявили, что в рамках расследования они конфисковали товаров и денег на сумму 18 миллионов леев (3,99 миллиона долларов), включая роскошные автомобили и имущество.

«Против меня нет улик», — заявил Тристан Тейт журналистам в среду. «Власти планируют украсть мои машины и украсть мои деньги. Вот почему я в тюрьме».

Прокуратура заявила, что изъятие было направлено на то, чтобы предотвратить сокрытие активов.

Их адвокат Евгений Веденик заявил журналистам после допроса, что Тейты были «уверены в защите, уверены в доказательствах в свою пользу, предоставили подробное заявление и сотрудничали (с властями)».

Мы думаем, что защита начинает обретать форму».

Эндрю Тейт прославился своими женоненавистническими высказываниями, из-за которых ему запретили пользоваться всеми основными платформами социальных сетей, хотя его учетная запись в Твиттере была восстановлена ​​в ноябре после того, как Илон Маск завладел социальной сетью.

(Отчетность Луизы Илли и Октава Джанджи); Монтаж: Ник МакФи и Дэниел Уоллис

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