Пресс-конференция Дмитрия Медведева во время официального визита в Гавр, запад Франции, 24 июня 2019 г. (AFP через Getty Images)

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев охарактеризовал президентство Дональда Трампа как «период разочарования», заявив, что политическая напряженность в Соединенных Штатах сдерживает бывшего президента.

«Работа предыдущей администрации была периодом разочарований», – цитирует Медведева, заместителя главы Совета безопасности России, российское информационное агентство ТАСС.

«Дональд Трамп, бывший президент США, уже был дружелюбным человеком и всячески демонстрировал свое намерение ладить с русскими, как он это выразился, но ему это не удалось», – сказал Медведев, вице-президент от России. Совет безопасности, сообщает ТАСС.

«Срок предыдущей администрации – это период разочарований».

Чиновник сказал, что некоторые члены политического истеблишмента США на обоих концах спектра в то время “бросали ключ в дела г-на Трампа”.

Чиновник сказал, что бывшего президента «загнали в угол» политические соперники, которые, по его словам, видели в нем «агента» страны.

Медведев, занимавший пост премьер-министра Владимира Путина с 2012 по 2020 год, сказал, что усилия Трампа с Россией «не принесли никакого результата» и что Трамп задумал именно такой результат.

«Естественно, они загнали его в угол, и ему было очень сложно найти выход. Поэтому все закончилось сплошной чередой дополнительных наказаний», – сказал Медведев.

Медведев якобы сказал российским СМИ, что между двумя странами возник тупик, потому что бывший президент одновременно настаивал на хороших отношениях с Россией, а также выставлял напоказ свою жесткую позицию по отношению к стране.

На прошлой неделе бывший шпион КГБ заявил, что Россия более 40 лет работала над тем, чтобы закрепить бывшего президента Дональда Трампа в качестве актива.

Юрий Швиц, который работал в Вашингтоне, округ Колумбия, на Советский Союз в 1980-х годах, сказал, что агенты КГБ хвалили Трампа, давали ему тезисы и говорили ему, что он должен заняться политикой, когда он впервые посетил Москву в 1987 году. Сторож.

История продолжается

Во время своего президентства Трамп подвергся специальному советнику расследованию вмешательства России в выборы.

В отчете специального прокурора Роберта Мюллера не уточняется, совершал ли он какие-либо преступления, и прямо говорится, что он был бы оправдан, если бы г-н Мюллер пришел к выводу, что никаких преступлений не было.

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