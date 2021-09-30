Бывший секретарь концлагеря сбежал до суда

96-летняя бывшая секретарша нацистского концлагеря, которая должна была предстать перед судом в четверг, пропустила начало судебного процесса, на котором ее обвиняли в пособничестве более чем 11 000 убийств, и отправилась в Германию.

Ирмгард Форхнер сбежала из своего дома на окраине Гамбурга и должна была явиться в суд, а не выдать ордер на арест.

«Обвиняемый скрывается от правосудия», – заявила Фредерик Милльхофер, пресс-секретарь окружного суда Итцехо. «Она выехала из дома рано утром на такси в сторону станции метро».

Форехнер обвиняли в причастности к гибели 11412 человек, когда она работала пишущей машинкой в ​​концентрационном лагере Штуттгоф во время Второй мировой войны между 1943 и 1945 годами.

В заявлении суда перед судом говорится, что он «помогал и подстрекал сотрудников лагеря в систематических убийствах заключенных».

Несмотря на свой возраст, Форчнер должна была предстать перед судом по делам несовершеннолетних, потому что в то время ей было 18 лет или меньше.

Ранее она заявляла суду, что она слишком слаба, чтобы предстать перед судом.

Фредерик Милльхофер, представитель суда округа Итцехо, подтвердил, что Ирмгард Форехнер скрывалась от правосудия. Фокке Странгманн / EPA

«По-видимому, это не совсем так», – сказал Associated Press Эфраим Зурофф, глава отдела охотников за нацистами в офисе Центра Симона Визенталя в Иерусалиме.

«Если она достаточно здорова, чтобы сбежать, она настолько здорова, что может быть заключена в тюрьму», – настаивал Зурофф, говоря, что ее побег сейчас «также должен повлиять на наказание».

Согласно Der Spiegel, Форхнер скопировала смертный приговор, продиктованный ей начальником лагеря Полем Вернером Хоппе, который был осужден за участие в убийстве в 1955 году.

Вольф Молькентин, один из адвокатов Ирмгард Форечнер, говорит, что ее суд будет сосредоточен на том, означает ли работа Форечнер в лагере, что она знает о зверствах, которые там совершаются. Фокке Странгманн / EPA

Ирмгард Форчнер обвиняется в причастности к убийствам 11412 человек, когда она работала пишущей машинкой в ​​концентрационном лагере Штуттгоф. Чарик Соколовский / AFP

Ее группа защиты сказала, что суд будет сосредоточен на том, означает ли работа Форчнер в лагере, что она знала о зверствах, совершаемых там.

«Моя клиентка работала среди эсэсовцев, подвергшихся насилию – однако означает ли это, что она была замешана, если бы они знали? Это не обязательно очевидно», – сказал Der Spiegel один из ее адвокатов, Вольф Молькентин.

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