Было слышно, как принц Уильям сказал Кейт Миддлтон «помолчать» на королевской свадьбе в Иордании.

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Принц Уильям призывал свою жену Кейт Миддлтон прекратить разговор с принцессой Иордании Раджавой Аль-Саиф, когда она присутствовала на королевской свадьбе.

Принц и принцесса Уэльские неожиданно появились на свадьбе старшего сына короля Абдаллы, наследного принца Хусейна, и саудовского архитектора Раджавы Аль-Саифа 1 июня. Свадьба состоялась во дворце Захран, расположенном в Аммане, Иордания, после чего последовал бесплатный концерт.

Уильям и Кейт стояли в очереди к гостям, которые официально поздравили молодоженов после церемонии. В видео, которое поделилась пара Ежедневная почтаИ Кейт разговаривала с наследным принцем, а Уильям разговаривал с принцессой Раджавой.

Как только Уильям закончил разговор, его жена последовала за ним и обменялась с Раджавой несколькими объятиями и поцелуями. Когда Кейт разговаривала с Раджвой, казалось, что она растягивает свое свадебное платье.

Хотя Уильям все еще стоял в стороне, затем он вступил в разговор, где было слышно, как он тихо сказал своей жене «отбивная». На видео он также сказал ей «связаться» и сделал круговое движение рукой, очевидно побуждая ее закончить разговор.

Оттуда Уильям подождал и на мгновение посмотрел на свою жену, прежде чем она закончила разговор с невестой. Затем она присоединилась к своему мужу, пока молодожены приветствовали других гостей, которые ждали, чтобы с ними поговорили.

На свадьбу Кейт надела розовое платье с длинными рукавами и серебряные серьги, а ее муж выбрал темно-синий костюм и голубой галстук.

Присутствие британской королевской семьи на свадебной церемонии стало для многих неожиданностью, так как иорданские государственные СМИ подтвердили их прибытие всего за несколько часов до церемонии. Однако Уильям и наследный принц Хусейн имеют мало общего друг с другом, поскольку оба являются выпускниками британской Королевской военной академии в Сандхерсте.

Двое мужчин также проводили время вместе в 2018 году, когда Уильям посетил Иорданию. Помимо того, что он присоединился к принцу Уэльскому во время ряда государственных визитов, он был прямым наследником и доверенным лицом. Снято во время просмотра матча чемпионата мира по футболу 2018 между Англией и Панамой в Jordan House Palace..

Джордан также испытывает особую привязанность к семье Уильяма и Кейт, взяв с собой их троих детей — принца Джорджа, девяти лет, принцессу Шарлотту, восемь лет, и принца Луи, пяти лет. В отпуске там в 2021 году. Кроме того, Кейт три года жила в Иордании, когда была ребенком.

Вместе с Уильямом и Кейт на королевской свадьбе 1 июня присутствовали первая леди Джилл Байден, ее дочь Эшли Байден и посланник США по климату Джон Керри. На церемонии коронации короля Карла III в прошлом месяце присутствовали многие члены европейской королевской семьи, в том числе король Виллем-Александр, королева Нидерландов Максима, наследный принц Дании Фредерик и наследная принцесса Мэри.