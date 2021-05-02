Был отмечен прогресс в переговорах дипломатов по ядерной сделке с Ираном

Автор Филип Джейн и Кирстен Грайспер | Агентство новостей

ВЕНА – Высокопоставленные дипломаты из Китая, Германии, Франции, России и Великобритании в субботу добились прогресса в переговорах, которые были сосредоточены на возвращении Соединенных Штатов к их исторической ядерной сделке с Ираном, но заявили, что им нужно больше работы и времени для достижения будущей сделки. .

После встречи главный представитель России Михаил Ульянов написал в Твиттере, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий, или СВПД, «сегодня отметили неоспоримый прогресс, достигнутый на переговорах в Вене по возобновлению ядерной сделки».

Ульянов писал, что «совместная комиссия соберется в конце следующей недели». «Между тем эксперты продолжат формулировать элементы будущего соглашения».

Он добавил: «Пока рано проявлять энтузиазм, но у нас есть основания для осторожного и растущего оптимизма». «Крайнего срока нет, но участники стремятся успешно завершить переговоры примерно за 3 недели».

А три западноевропейские страны, участвующие в переговорах, заняли более консервативную ноту.

«У нас много работы и так мало времени. На этом фоне мы надеялись на больший прогресс на этой неделе», – заявили высокопоставленные дипломаты, которые говорили на условиях анонимности, поскольку они не уполномочены раскрывать свои имена публично.

«Мы еще не достигли понимания по наиболее важным моментам. Успех ни в коем случае не гарантирован, но не невозможен».

В Вашингтоне Госдепартамент США не дал немедленных комментариев по сообщениям о прогрессе, будь то постепенный или нет, и заявил, что оценка США переговоров осталась прежней в четверг. В тот день официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что произошли некоторые подвижки, но договоренность далеко не реализована или даже не гарантирована.

В переговорах в Вене принял участие заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«Я могу сказать, что наши обсуждения достигли стадии зрелости, будь то по спорным вопросам или по тем разделам, о которых мы договорились», – сказал он иранскому государственному телевидению. «Хотя мы еще не можем полностью предсказать, когда и как достичь соглашения, оно продвигается вперед, хотя и медленно».

У Соединенных Штатов не было представителя за столом, когда дипломаты встречались в Вене, потому что бывший президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вышел из соглашения в 2018 году. Трамп также восстановил и ужесточил санкции, чтобы попытаться заставить Иран пересмотреть соглашение, сделав больше уступок.

Однако президент США Джо Байден хочет снова присоединиться к соглашению, а американская делегация в Вене участвует в непрямых переговорах с Ираном, при этом дипломаты из других мировых держав выступают в качестве посредников.

Администрация Байдена рассматривает возможность отмены некоторых из самых жестких санкций эпохи Трампа, чтобы заставить Иран вернуться к соблюдению ядерной сделки, по словам нынешних и бывших официальных лиц США и других лиц, осведомленных в этом вопросе.

Ульянов сказал, что участники Совместного всеобъемлющего плана действий встретились вместе с официальными лицами американской делегации, но иранская делегация не была готова к встрече с американскими дипломатами.

Ядерная сделка обещала Ирану экономические стимулы в обмен на ограничения его ядерной программы. Повторное введение санкций США привело к шатанию экономики Исламской Республики. Тегеран в ответ неуклонно увеличивал количество нарушений соглашения, таких как повышение чистоты и запасов обогащенного урана, на пока безуспешную попытку оказать давление на другие страны с целью ослабления санкций.

Конечная цель сделки – помешать Ирану разработать ядерную бомбу, чего, по его словам, он делать не хочет. У Ирана сейчас достаточно обогащенного урана, чтобы сделать бомбу, но это далеко не то количество, которое было до подписания ядерной сделки.

Венские переговоры начались в начале апреля и включали несколько раундов дискуссий на высоком уровне. Группы экспертов также работают над тем, как решить проблемы, связанные с санкциями США и соблюдением требований Ирана, а также над «потенциальной цепочкой» возвращения США.

Вне венских переговоров остаются и другие проблемы.

Недавняя предполагаемая атака Израиля была нацелена на иранский ядерный объект Натанз, в результате чего был нанесен неизвестный ущерб. Тегеран ответил, начав обогащать небольшое количество урана до чистоты 60%, самого высокого уровня за всю историю.

Грисхабер сообщил из Берлина. Амир Вахидат в Тегеране, Иран, и Мэтт Ли в Вашингтоне внесли свой вклад в этот отчет.