Ваучеры на покупки 2021 – Ravenna24ore.it

Онлайн-запросы будут открыты для получения доступных мер продовольственной солидарности

Муниципалитеты Равенны, Сербии и России определили критерии и методы доступа к мерам продовольственной солидарности, предоставляемым правительством. Взнос в соответствующей форме управляется тремя муниципалитетами через Ассоциированную социальную службу.

Кто может попросить ваучеры на покупки

Лица / семьи, проживающие, проживающие или проживающие в муниципалитетах Равенны, Сербии и России, со следующими требованиями могут подать заявку на пожертвование на питание:

– итальянское гражданство;

– Гражданство государства, входящего в Европейский Союз;

– Законодательный приказ № Гражданство государства, не входящего в ЕС, для иностранцев, имеющих вид на жительство или карту проживания. 286/98 и последующие изменения и дополнения. Зарегистрированное место жительства или место жительства или документально подтвержденное место жительства на территории муниципалитетов Равенны, Сербии и России (например, трудовой договор с организацией / организацией, штаб-квартира которой находится на территории этих муниципалитетов; дети, обучающиеся в системе обязательного образования, зарегистрированные в местных учреждениях; другие). ; Результатом является то, что это одно из следующих условий, строго связанных с чрезвычайными мерами, связанными с риском для здоровья, связанными с Govit-19 и доказывающей невозможность обеспечить питание: Снижение потенциального дохода Семейная ячейка с правом на социальное обеспечение или без него, принадлежащая к одной категории или не имеющая новой работы или потерявшая опасную работу (сезонную, временную, работу по вызову и т. Получатели государственной поддержки доходов / пенсий граждан или другие субъекты социального обеспечения, которые еще не получили уроков (например, чрезвычайный доход или другие бонусы Правительства-19, выплачиваемые INPS), или те, кто получает эту поддержку в пределах ежемесячного лимита 300 300,00 и два человека 500 евро для семей; Не должен иметь финансовых ресурсов по какой-либо причине (C / C и банковские и / или почтовые книги, любые депозиты, вложения в облигации и т. Д.):

– 5000 евро для индивидуальных групп более 2 человек;

– 3000 евро для групп до 2 человек.

Как попросить купоны на покупки

Прямо

Получив доступ Интернет-сайт Доступно на веб-сайте муниципалитета Равенны с 20 января 2021 года до начала эксплуатации. Заинтересованные стороны могут заполнить соответствующую форму заявки, доступную прямо из дома, 24 часа в сутки, внизу этой страницы; Для доставки приложения таким способом необходимо иметь устройство (ПК, планшет) и сканер (для сканирования документов, таких как удостоверение личности или другие), подключенные к Интернету, или другой подходящий инструмент. jpg импорт файлов формата, а также электронный почтовый ящик (сертифицированный или обычный) с номером мобильной сети;

Все обязательные поля должны быть должным образом заполнены, форма СИНТЕТИЧЕСКОГО ЗАПРОСА должна быть заполнена и подписана, а также должна быть приложена копия действующего документа, удостоверяющего личность подписчика.

Заменить

Для тех, у кого нет автоматического электронного доступа – вы можете войти в заявку на указанной выше «онлайн» платформе с помощью оператора, позвонив по следующим адресам:

Муниципалитет Равенны – Prondo Commune – с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00 – телефон 0544 482584 – [email protected]

Муниципалитет Сербии – Sportello Citadel Attivi – со вторника по пятницу с 9:30 до 13:30 и в четверг с 15:00 до 18:00 – Телефон 0544 979267 – [email protected]

Муниципалитет Русси – Офис личных услуг – с понедельника по пятницу с 9.00 до 13.00 – Телефон 0544 587644 – [email protected] / Региональная общественная служба – четверг с 15.00 до 17.00 – телефон 0544 485850 – [email protected]

Для семей, уже отвечающих за социальное обслуживание, нет необходимости подавать заявление через “онлайн” сайт, поскольку уровень необходимости поощрения оплаты купонов для покупок может быть определен бывшими сотрудниками социальной службы. Пользователь, следующая реализация со ссылкой на своего социального работника.

Утвержденная сумма

Подача запроса не означает признание поддержки, оказанной семейной ячейке, и не может быть повторно заявлена ​​за тридцать дней до принятия предыдущего запроса.

Ваучеры на покупки будут использоваться до 31/12/2021, и все доступные ресурсы будут утверждены до тех пор, пока они не будут зачислены на карту здоровья.

Размер покупательского ваучера будет зависеть от количества членов эмбриона.

Ядро Ежемесячный взнос 1 человек , 200,00 2 человека 240.00 3 человека 320,00 4 человека , 400,00 5 или + человек 520,00

Подтверждение ваучера и внесение его в медицинскую карту будет происходить по SMS.

Где использовать торговые ваучеры

Ваучеры можно потратить на круглосуточные авторизованные магазины, опубликованные на сайтах муниципалитетов Раунны, Сербии и России.