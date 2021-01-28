Великие духи: главный авиаконструктор Сталина тоже был узником ГУЛАГа | Мнение

Автор Стивен Э. Гарри



У США был Уильям Боинг. Германия, Хьюго Юнкерс. И Великобритания, Джеффри де Хэвилленд. От путешествий до войны самолеты, которые производили эти конструкторы, изменили мир и сделали их имена нарицательными.

В Советском Союзе самым известным авиаконструктором был Андрей Николаевич Туполев (1888-1972), чей самолет также сделал его имя нарицательным. От планеров до стратегических бомбардировщиков и сверхзвуковых пассажирских самолетов – Туполев и его конструкторское бюро помогли Советскому Союзу стать авиационной сверхдержавой.

Его невероятная карьера охватила бурный двадцатый век в России, от правления последнего царя Николая II и сталинского режима до заката советского опыта при Леониде Брежневе.

Туполев родился в небольшой деревне в Тверской губернии, происходил из прогрессивной семьи сельской интеллигенции. Достигнув совершеннолетия, когда братья Райт впервые полетели, он уехал в Москву в 1908 году, где нашел свою авиационную миссию в Императорском Московском техническом училище.

Незадолго до завершения его образования русская революция 1917 года положила конец династии Романовых и подтолкнула к власти большевиков. Хотя Туполев не был вовлечен в политику, он присоединился к усилиям молодого советского государства по модернизации крестьянского государства в основном с помощью науки и технологий.