Великобритания вводит санкции против российских чиновников за принудительную депортацию украинских детей

Тысячи украинских детей были депортированы в Россию или на подконтрольные Москве территории, сотни убиты, многие видели ужасы войны (АП)

Великобритания получила пощечину в понедельник Штрафы в серии Русский чиновники о принудительной депортации украинец дети.

Одиннадцать человек будут подвергнуты замораживанию активов и запрету на поездки после их предполагаемой причастности к этой ужасной практике.

в Внешний офис Об этом заявили Сергей Кравцов, министр образования России, и Ксения Михонова, уполномоченный по правам ребенка в России. Москва область, край.

«Эти лица сыграли пагубную роль в расчетливой российской программе депортации, которая направлена ​​на уничтожение культурной и национальной идентичности Украины», — говорится в заявлении.

По оценкам правительства Великобритании, более 19 000 украинских детей были насильственно депортированы в Россию или на оккупированные Россией территории, поскольку война Владимира Путина продолжается уже 17 месяцев.

По данным Госдепартамента, многих депортированных детей отправляют в лагеря перевоспитания в незаконно аннексированном Крыму и на материковой части России, где они проходят «русифицированное академическое, культурное, патриотическое и военное воспитание».

Министерство Иностранных Дел Джеймс КлеверлиОн сказал: «В его ужасающей программе насильственной депортации детей и наполненной ненавистью пропаганде, которую распространяют его последователи, мы видим истинное намерение Путина — стереть Украину с карты.

«Сегодняшние санкции привлекают к ответственности тех, кто поддерживает режим Путина, в том числе тех, кто хотел бы, чтобы Украина была уничтожена, ее национальная идентичность увяла, а ее будущее было стерто».

В июне 2022 года Соединенное Королевство ввело санкции в отношении уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой Беловой за ее предполагаемую причастность к насильственному перемещению и усыновлению украинских детей.

Последние назначения были сделаны перед выступлением г-на Клеверли в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он также должен был обратиться к России с просьбой прекратить ее участие в сделке по экспорту зерна в Черном море и в более широком конфликте.

МИД также объявил о санкциях в отношении двух российских пропагандистов, в том числе бывшего ведущего Russia Today Антона Красовского.

Он добавил, что с начала вторжения в феврале 2022 года более 1600 физических и юридических лиц подверглись санкциям, в том числе 29 банков с глобальными активами, которые, как утверждается, составляют 1 триллион фунтов стерлингов, и более 130 олигархов с общей стоимостью более 145 фунтов стерлингов. миллиард. и товарооборот между Великобританией и Россией на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов.