Великобритания заявляет, что российские хакеры нацелены на критически важную западную инфраструктуру

(Рейтер) — Агентство по киберзащите британского правительства предупредило в среду о возникающей угрозе важнейшей западной национальной инфраструктуре со стороны хакеров, симпатизирующих России и ее войне в Украине.

Пророссийские «хактивисты» проводят в основном безобидные онлайн-кампании, которые искажают или нарушают работу известных общедоступных веб-сайтов. Однако некоторые из этих групп активно замышляли причинить еще больший вред в реальном мире, говорится в предупреждении Британского национального центра кибербезопасности, входящего в состав разведывательного агентства GCHQ по прослушиванию телефонных разговоров.

В центре заявили, что «некоторые выразили желание добиться более разрушительного и разрушительного воздействия на важнейшую западную национальную инфраструктуру, в том числе в Великобритании».

«Мы ожидаем, что эти группы будут искать возможности для оказания такого влияния, особенно если системы плохо защищены», — говорится в предупреждении, опубликованном для прессы на двухдневной конференции, организованной NCSC и GCHQ в Белфасте.

В предупреждении говорилось, что, хотя эти группы идеологически мотивированы и соответствуют интересам российского государства, они «не находятся под официальным контролем государства».

«Это делает их менее предсказуемыми», — сказала она.