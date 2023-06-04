Украинский флаг.

Украинский флаг.

какой-то «параноик» Русский Силовики интерпретируют законодательство военного времени как запрет на публичную демонстрацию синего и желтого.

Людей арестовывали за ношение одинаковых цветов Украинский флаг Полагая, что они демонстрируют поддержку оккупированной стране, Министерство обороны [MoD] Он сказал.

Они сослались на сообщения о работнике дома престарелых, который был арестован за то, что ходил на работу в сине-желтом жилете, и о 22-летнем мужчине с сине-желтым флагом Воздушно-космических сил России.

Дети смотрят на горящие автомобили на месте падения обломков перехваченного российского беспилотника, 31 мая 2023 года, Киев, Украина.

Дети смотрят на горящие автомобили на месте падения обломков перехваченного российского беспилотника, 31 мая 2023 года, Киев, Украина.

Британские официальные лица говорят, что репрессии показывают «параноидального российского чиновника» в «все более авторитарном» режиме.

«Возможно, некоторые российские силовики интерпретируют строгое российское законодательство военного времени так, что публичная демонстрация синих и желтых предметов запрещена, поскольку это может свидетельствовать о скрытой поддержке Украины», — заявили в Минобороны.

9 мая 2023 года работник дома престарелых был арестован за то, что во время работы носил сине-желтый жилет.

На днях Росгвардия задержала 22-летнего мужчину в Волхове под Санкт-Петербургом за демонстрацию сине-желтого флага Воздушно-космических сил России.

Репрессии подчеркивают неуверенность параноидального российского чиновничества в том, что можно, а что нельзя. [not] Это считается допустимым при все более тоталитарном режиме.

Критика арестов исходила от неожиданной стороны: провоенной ультранационалистической Либерально-демократической партии. Брендинг вечеринки — желтый на синем фоне».

Это приходит Украина Он готовится начать долгожданное контрнаступление, чтобы вернуть оккупированные Россией территории.

Президент Владимир Зеленский сказал Wall Street Journal: «Мы твердо верим, что добьемся успеха.

«Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы».

История продолжается

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Киев надеется, что контрнаступление с целью вернуть территорию изменит динамику войны, которая бушует с тех пор, как Россия вторглась в соседнюю страну 15 месяцев назад.

Зеленский заявил в прошлом месяце Украина Прежде чем начать контратаку, нужно дождаться прибытия большего количества западной бронетехники.

Он ведет дипломатическую кампанию, чтобы сохранить поддержку Запада и получить больше военной помощи и оружия, что является ключевым моментом. Украина добиться успеха в ее планах.

Россия удерживает украинские земли на востоке, юге и юго-востоке.

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