Великобритания и Франция интересуются госфинансированием российских и белорусских спортсменов

Международный олимпийский комитет хочет, чтобы российские спортсмены соревновались как нейтральные

Европейские страны хотят запретить из-за Украины войну

Министры поднимают вопрос госфинансирования спортсменов

25 апреля (Рейтер) — Министры спорта Великобритании и Франции во вторник настаивали на том, что российские и белорусские спортсмены никогда не должны соревноваться в нейтральном качестве, как это рекомендовано Международным олимпийским комитетом (МОК), поскольку они все еще могут финансироваться правительствами своих стран.

Международный олимпийский комитет ввел санкции против России и Беларуси после того, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года при поддержке Минска, но в прошлом месяце рекомендовал разрешить их спортсменам вернуться на международные соревнования в качестве нейтральных.

Несколько олимпийских спортивных федераций предприняли шаги, чтобы восстановить нейтралитет россиян и белорусов, но Украина угрожает бойкотировать Парижские игры 2024 года, если Москва не выведет своих солдат.

Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер заявила на парламентских слушаниях в Совете Европы, что вызывает обеспокоенность тот факт, что рекомендации МОК не относятся к государственному финансированию.

«Во-вторых, положения о связях между военными и органами национальной безопасности на данный момент минимальны… Мы знаем, что связи между государством, армией и спортом в России и Беларуси являются корневыми и ответвленными», — добавила она на встрече в Страсбурге.

«Многие российские спортсмены активно поддерживали путинское вторжение».

В рекомендациях МОК говорится, что россияне или белорусы, работающие по контракту со своими военными, не могут участвовать в соревнованиях.

Министр спорта Франции Амели Одиа-Кастьерра заявила, что у МОК есть «очень фундаментальные и конкретные вопросы», которые необходимо прояснить до начала Игр в июле следующего года.

«Какую позицию намерен занять МОК, когда речь идет о спортсменах, которых финансирует российское или белорусское государство?» — спросил Одеа Кастера.

«Или те, кто спонсируется или получает финансовую поддержку от организаций, связанных с Россией или Беларусью?»

Спорт — не «орудие наказания».

Международный олимпийский комитет планирует окончательно принять решение об участии российских и белорусских спортсменов позднее.

Бывший армянский борец Арсен Гелвалакян, который представляет олимпийскую организацию на встрече во вторник, заявил, что выступает против запрета.

Джелвалакян сказал, что никогда не выступал за отстранение азербайджанских спортсменов, несмотря на конфликт в Нагорном Карабахе между двумя странами, унесший тысячи жизней.

«Я понял, что такое война и как она выглядит. Я потерял друзей, родственников и людей, которых близко знал… Я никогда не призывал к полному запрету азербайджанских спортсменов и не буду этого делать здесь». призёр Олимпийских игр.

«Спорт никогда не должен быть политизирован. Недопустимо использовать спорт в качестве инструмента наказания. Это не дело правительств решать — это положит конец международному спорту».

Украина не только пригрозила бойкотом, но и запретила своим национальным командам участвовать в соревнованиях с участием российских и белорусских спортсменов.

«Правительство не будет финансово поддерживать участие украинских команд в таких соревнованиях», — заявил на встрече заместитель министра спорта Андрей Чесноков.

Россия осудила Запад за то, что он называет неоправданной попыткой политизировать спорт ради геополитической выгоды.

Дополнительный отчет Ади Наира и Руита Наира в Бангалоре; Монтаж: Эндрю Коуторн

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