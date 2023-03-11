Великобритания призывает спонсоров оказать давление на Международный олимпийский комитет из-за запрета России и Беларуси

(Рейтер) — Британское правительство направило олимпийским спонсорам письмо с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет в связи с его предложением разрешить россиянам и белорусам участвовать в Играх в Париже в следующем году, сообщили британские СМИ в субботу.

Международный олимпийский комитет столкнулся с растущей негативной реакцией после того, как в январе он дал возможность спортсменам из России и ее союзника Беларуси заработать олимпийские места в азиатских квалификациях и выступать в качестве нейтральных спортсменов в Париже.

Министр культуры Великобритании Люси Фрейзер направила письмо британским руководителям 13 крупнейших спонсоров Олимпийских игр, включая Coca-Cola, Samsung и Visa, в котором изложила обеспокоенность правительства.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и мы полны решимости не позволить режимам в России и Беларуси использовать спорт в пропагандистских целях», — написал Фрейзер.

«Пока наши опасения и значительное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении рабочей модели «нейтралитета» не будут устранены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям».

Украина пригрозила бойкотировать парижскую Олимпиаду, если в ней примут участие российские и белорусские спортсмены.

В прошлом месяце правительство Великобритании выступило с совместным заявлением с 34 другими странами, призвав Международный олимпийский комитет запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в его соревнованиях.

Международный олимпийский комитет ввел санкции против россиян и белорусов после вторжения в Украину в прошлом году, но не хочет полностью исключать спортсменов из Олимпийских игр, опасаясь возврата к дням бойкотов времен холодной войны.

Нейтральные спортсмены на Олимпиадах не считаются представителями своего народа и их успех не сопровождается поднятием флагов или исполнением национальных гимнов.

Большинство международных спортивных федераций запретили спортсменам из двух стран после вторжения, но некоторые теперь начали разрешать им вернуться к соревнованиям.

«В связи с заявленной позицией МОК о том, что окончательные решения еще не приняты, мы настоятельно призвали МОК ответить на вопросы, заданные всеми странами, и соответствующим образом пересмотреть свое предложение», — написал Фрейзер.

«Как олимпийский партнер, я хотел бы приветствовать ваше мнение по этому вопросу и попросить вас присоединиться к нам, чтобы оказать давление на МОК, чтобы решить проблемы, поднятые в нашем заявлении».

(Репортаж Ритики Шармы в Бангалоре); Под редакцией Раджу Гопалакришнана

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