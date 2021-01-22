Венгрия получила российскую вакцину Sputnik V для 1 миллиона человек – бизнес и экономика

«Фактически, мы получили копию соглашения, подписанного с российской стороны. По соглашению мы получим партию вакцины для вакцинации одного миллиона человек, что означает, что проблема может заключаться в около 2 миллионов доз, учитывая тот факт, что это двухкомпонентная вакцина».

Москва, 22 января. / ТАСС /. Министр иностранных дел и торговли страны Питер Зигарто заявил в пятницу на переговорах с главным российским дипломатом Сергеем Лавровым, что Венгрия получит два миллиона доз российской антивирусной вакцины Sputnik V для вакцинации одного миллиона человек.

Министр пояснил, что вакцина будет доставлена ​​в Венгрию в три этапа, добавив, что страна ожидает получить 300 000 доз в течение первого месяца, 500 000 доз во второй месяц и 200 000 доз в третий месяц. «К сожалению, вакцины в Венгрию поставляются очень медленно, поэтому для нас было очень важно прийти к соглашению с российской стороной, чтобы мы могли получить соответствующие лекарства из независимого источника в больших количествах», – сказал он.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил после встречи с Zigarto ранее в пятницу, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) заключил с венгерской стороной контракт на поставку российской антивирусной вакцины Sputnik V.

Индекс Hungarian Media Outlet Online сообщил ранее на этой неделе, что Национальный институт фармации и питания завершил экспертизу документации российской вакцины Sputnik V и одобрил ее использование.

Между тем, Российский фонд прямых инвестиций подтвердил в четверг, что Венгерский национальный институт фармации и питания одобрил Sputnik V.

Венгрия стала первой страной Европейского Союза в ноябре 2020 года, где образцы Sputnik V были предоставлены для испытаний.