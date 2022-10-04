Верховный лидер Ирана нарушил молчание по поводу протестов и обвинил в этом США

Дубай, Объединенные Арабские Эмираты (АФП). Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в понедельник публично отреагировал на крупнейшие протесты в Иране за последние годы, нарушив недели молчания, чтобы осудить то, что он назвал «беспорядками», и обвинив Соединенные Штаты и Израиль в заговоре. протесты.

Беспорядки, вызванные смертью молодой женщины, находившейся под стражей иранской полиции нравов, бушуют по стране уже третью неделю, несмотря на усилия правительства по подавлению.

В понедельник Иран закрыл свой лучший технологический университет после многочасового противостояния между студентами и полицией, которое превратило престижное учебное заведение в очередной эпицентр протестов и закончилось арестом сотен молодых людей.

Выступая перед курсантами полиции в Тегеране, Хаменеи сказал, что он «глубоко опечален» смертью 22-летнего Мехсы Амини, находящегося под стражей в полиции, назвав это «трагическим несчастным случаем». Однако он раскритиковал протесты как иностранный заговор с целью дестабилизации Ирана, повторив комментарии предыдущих властей.

«Этот бунт был спланирован», — сказал он. «Эти беспорядки и отсутствие безопасности — замысел Америки, сионистского режима и его сотрудников».

Тем временем Тегеранский технологический университет им. Шарифа объявил, что только докторанты будут допущены в кампус до дальнейшего уведомления после нескольких часов беспорядков в воскресенье, когда, по словам свидетелей, антиправительственные протестующие столкнулись со студентами, выступающими за истеблишмент.

Свидетели, которые говорили на условиях анонимности, опасаясь репрессий, заявили, что полиция задержала сотни студентов на территории кампуса и применила слезоточивый газ для разгона протестующих. Студенческая ассоциация заявила, что полицейские в штатском окружили школу со всех сторон, поскольку протесты прокатились по кампусу после наступления темноты и арестовали не менее 300 учеников.

В профсоюзе добавили, что сотрудники в штатском избили профессора и ряд сотрудников университета.

Государственное информационное агентство IRNA стремилось преуменьшить ожесточенное столкновение и сообщило, что «митинг протеста» прошел без жертв. Но она также сказала, что полиция освободила из-под стражи 30 студентов, признав, что многие из них были арестованы по ошибке при попытке вернуться домой.

Репрессии вызвали негативную реакцию в понедельник дома и за рубежом.

«Предположим, что нас сбили и арестовали, это решение?» — спросила колонка в ежедневной исламской республике, жесткой иранской газете. «Это продукт?»

Министр иностранных дел Германии Анналена Барбок осудила «грубую силу системы» в университете Шарифа как «выражение абсолютного страха перед властью образования и свободы».

«Мужество иранцев невероятно», — сказала она.

Президент США Джо Байден сказал, что он по-прежнему «глубоко обеспокоен сообщениями об усилении жестокого подавления мирных демонстрантов в Иране, в том числе студентов и женщин, которые требуют равных прав и элементарного человеческого достоинства».

«Соединенные Штаты поддерживают иранских женщин и всех граждан Ирана, которые вдохновляют мир своим мужеством», — говорится в заявлении Байдена.

«Абсолютно необходимо проявлять максимальную сдержанность, максимальное сдерживание в отношении демонстраций по всему миру, и то же самое, конечно, относится и к Ирану», — заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Последнее движение протеста в Иране, вызвавшее одни из самых массовых беспорядков в стране за последние годы, возникло в ответ на смерть Амини после того, как она была арестована за якобы нарушение строгого исламского дресс-кода страны. С тех пор это превратилось в открытый вызов руководству Ирана, когда женщины сжигают навязанные государством вуали и скандируют «Смерть диктатору», эхом разносясь по улицам и балконам после наступления темноты.

Демонстрации вызвали глубокий колодец недовольства в Иране, включая социальные ограничения в стране, политические репрессии и проседающую экономику, задушенную санкциями США. Беспорядки в Тегеране и отдаленных провинциях продолжались, несмотря на то, что власти отключили доступ в Интернет и заблокировали приложения для социальных сетей.

Протесты также распространились по Ближнему Востоку, Европе и Северной Америке. Тысячи людей вышли на улицы Лос-Анджелеса в знак солидарности. Полиция столкнулась с протестующими у посольств Ирана в Лондоне и Афинах. Толпа скандировала «Женщина! Жизнь! Свобода!» В Париже.

В своем выступлении в понедельник Хаменеи осудил сцены, когда протестующие снимают платки и поджигают мечети, банки и полицейские машины, назвав их «неестественными и противоестественными действиями». И предупредил, что «те, кто разжигает беспорядки, чтобы саботировать Исламскую Республику, заслуживают судебного разбирательства и сурового наказания».

Силы безопасности ответили слезоточивым газом, металлическими шариками и, в некоторых случаях, боевыми патронами, согласно правозащитным группам и широко распространенным кадрам, хотя масштаб кампании остается неясным.

Иранское государственное телевидение сообщило, что число погибших в результате ожесточенных столкновений между протестующими и сотрудниками службы безопасности может достичь 41 человека. Правозащитные организации сообщили о большем числе погибших, а лондонская Amnesty International заявила, что идентифицировала 52 жертвы.

Было арестовано бесчисленное количество людей, и местные власти сообщили о не менее чем 1500 арестах. Силовики арестовали артистов, выразивших поддержку протестам, и десятки журналистов. Недавно власти арестовали Альборза Низами, репортера экономической газеты в Тегеране.

Министерство разведки Ирана заявило, что в связи с протестами были арестованы девять иностранцев. Ее отец, Альберто Пиперно, сообщил итальянскому информационному агентству ANSA, что 30-летняя итальянская путешественница по имени Алисия Пиперно позвонила ее родителям в воскресенье и сообщила, что ее арестовали.

«Мы очень обеспокоены», — сказал он. «Ситуация не складывается».

По словам свидетелей, большинству протестующих, по-видимому, меньше 25 лет. Это иранцы, которые выросли, мало зная о глобальной изоляции и жестких санкциях Запада, связанных с ядерной программой Ирана. Переговоры о возрождении знаменательной ядерной сделки 2015 года застопорились на несколько месяцев, вызвав недовольство, поскольку иранская валюта резко упала, а цены взлетели.

Преподаватель университета в Тегеране Шахиндохт Харазми сказал, что новое поколение придумало неожиданные способы бросить вызов властям.

«(Молодые протестующие) научились стратегии с помощью видеоигр и игры, чтобы победить», — сказал Харазми реформистской газете Etemad. «Для них не существует такого понятия, как поражение».

Поскольку на этой неделе начинается новый учебный год, студенты университетов в крупных городах по всему Ирану собрались в знак протеста, согласно широко распространенным в социальных сетях видеороликам, аплодируя, выкрикивая антиправительственные лозунги и размахивая головными платками.

Всплеск студенческого гнева тревожит Исламскую Республику по крайней мере с 1999 года, когда силы безопасности и сторонники бескомпромиссных священнослужителей напали на студентов в знак протеста против ограничений в отношении СМИ. Эта волна студенческих протестов при бывшем президенте-реформаторе Мохаммаде Хатами спровоцировала самые ожесточенные уличные бои со времен Исламской революции 1979 года.

«Не называйте это протестом, теперь это революция», — кричали студентки Тегеранского университета Шахида Бехешти, когда женщины поджигали свои платки.

«Студенты проснулись, они ненавидят водить машину!» Толпы приветствовали Мазандаранского университета на севере страны.

Полиция по охране общественного порядка была развернута в полном составе и патрулировала улицы возле университетов на мотоциклах.