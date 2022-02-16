Верховный суд ЕС отклонил апелляции Польши и Венгрии о верховенстве права

В среду Верховный суд Европейского союза отклонил апелляцию Польши и Венгрии о новом наказании, которое прекратит финансирование государств-членов, нарушающих демократические права и свободы.

Окончательное решение Европейского суда справедливости, базирующегося в Люксембурге, знаменует собой веху в спорах ЕС с популистскими правителями Польши и Венгрии, которых обвиняют в подрыве демократических прав и ценностей.

На карту поставлены сотни миллиардов евро, внутренняя сплоченность Европейского Союза и его международное положение.

Варшава и Будапешт, где премьер-министру Виктору Орбану предстоят ожесточенные выборы 3 апреля, отрицают какие-либо правонарушения и обвиняют Европейский союз в навязывании либеральных ценностей, чуждых тому, что они называют своим традиционным, консервативным и католическим обществом.

Тридцать шесть миллиардов евро (41 миллиард долларов) средств на восстановление после пандемии, предназначенных для Польши, и 7 миллиардов евро для Венгрии уже были заморожены из-за ее послужного списка демократических прав и ценностей.

Теперь ЕС потребуется несколько недель, чтобы официально начать процесс подачек, и ожидается, что это займет несколько месяцев политической торговли.

«Очень вероятно, что механизм будет активирован против Венгрии, возможно, в марте, но пока не против Польши», — сказал Моджтаба Рахман из Eurasia Consulting Group.

«Для реализации процесса и политики потребуется несколько месяцев, а это означает, что любая приостановка бюджетных средств ЕС будет невозможна до третьего или четвертого квартала этого года — если вообще возможна».