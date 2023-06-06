Взрыв плотины на Украине в результате российского вторжения — мир

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил во вторник, что еще слишком рано давать осмысленную оценку подробностей разрушения плотины на юге Украины, но это произошло из-за российского вторжения.

Во время визита в Украину Клеверли подтвердил, что Лондон поддерживает то, как Киев защищается от российского вторжения, и сказал, что Великобритания будет продолжать помогать Украине снабжать ее необходимым оружием.

Умело сообщил агентству Рейтер в Гребелках, к востоку от Киева, что слышал сообщения о взрыве на Каховской плотине в контролируемой Россией части юга Украины.

Украина и Россия обвинили друг друга, заявив, что это была преднамеренная атака других сил. Я слышал сообщения о прорыве плотины и угрозе наводнения. Умело сказал Reuters после наблюдения за работами по разминированию в Грепелках и участия в них.

«Но стоит отметить, что единственная причина, по которой это вообще проблема, — это неспровоцированное тотальное вторжение России в Украину».

«Мы продолжим оценивать развитие ситуации, но лучшее, что сейчас может сделать Россия, — это немедленно вывести свои войска», — сказал он. Великобритания была стойким сторонником Украины с тех пор, как Россия начала свое вторжение в феврале прошлого года, и Клеверли совершил поездку по странам, пытаясь убедить ее сохранить тот уровень помощи, который она оказывает Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретились в понедельник, чтобы обсудить, как Великобритания может продолжать наилучшим образом поддерживать Украину «от поля боя до банковских гарантий».

«Там же» о поставках оружия

В Гребельках он наблюдал за тем, как саперы разминируют поле — программа, организованная благотворительной организацией Halo Trust. Отвечая на вопрос о вторжениях в Россию, во время которых российские вооруженные группы пересекли границу с Украиной через западные границы России, Клеверли сказал, что Киев должен решать, как защищаться.

Украина отрицает какую-либо причастность к трансграничным рейдам в Белгородской области.

«Решения о том, как Украина должна вести самооборону, — это правильные решения, принятые украинским руководством», — сказал он.

Украина заявила, что Россия взорвала главную плотину Новой Каховки на юге Украины

Он сказал, что не было разногласий с США по поводу поставок оружия Украине после того, как Великобритания поставила Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow, которые потенциально могут позволить Украине нанести больше ударов по территории России.

Все страны наложили ограничения на оборудование, которое мы дарим. В большинстве случаев это означает, что оборудование можно использовать на территории Украины.

В этом вопросе Соединенное Королевство и Соединенные Штаты находятся на одном месте. Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими международными союзниками над тем, как мы можем поддержать Украину в ее стремлении вернуть свою страну».