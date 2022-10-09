Взрыв разрушил мост в Крым, повредил российскую линию снабжения

Авторы Адам Шрек и Василиса Степаненко

Киев, Украина (AFP) — Субботний взрыв частично обрушил мост, соединяющий Крым с Россией, повредив критически важную артерию снабжения нерешительных военных действий Кремля на юге Украины и нанеся удар по выдающемуся символу российской власти в регионе.

Никто сразу не взял на себя ответственность за взрыв, в результате которого погибли три человека. Глава поддерживаемого Россией регионального парламента в Крыму обвинил Украину, но Москва не возложила вину. Украинские официальные лица неоднократно угрожали нанести удар по мосту, а некоторые хвалили разрушение в субботу. Но Киев отказался брать на себя ответственность.

Взрыв, который, по словам российских властей, был вызван заминированным грузовиком, чреват резкой эскалацией восьмимесячной войны в России, поскольку некоторые российские законодатели призвали президента Владимира Путина объявить «антитеррористическую операцию», игнорируя термин «специальная военная операция». операция.» . Что уменьшило боевую дальность рядовых россиян.

Путин поздно вечером в субботу подписал указ об ужесточении мер безопасности на мосту и энергетической инфраструктуре между Крымом и Россией, возложив ответственность за эти действия на Федеральную службу безопасности России (ФСБ).

Через несколько часов после взрыва Минобороны России объявило, что командующий ВВС генерал Сергей Соровикин теперь будет командовать всеми российскими войсками в Украине. Суровкин, который этим летом был назначен командующим войсками на юге Украины, командовал российскими войсками в Сирии, и его обвинили в руководстве бомбардировками, разрушившими большую часть Алеппо.

Однако Москва все же понесла потери на поле боя.

В субботу прокремлевский чиновник Херсонской области Украины объявил о частичной эвакуации мирных жителей из южного региона, одного из четырех, незаконно аннексированных Москвой на прошлой неделе. Кирилл Стримосов заявил российскому государственному агентству РИА Новости, что маленьких детей и стариков могут перевезти, потому что Херсон «готовится к трудному периоду».

19-километровый (12-мильный) Керченский мост, расположенный в проливе между Черным и Азовским морями, является символом претензий Москвы на Крым и важным связующим звеном с полуостровом, который Россия аннексировала у Украины в 2014 году. Мост стоимостью 3,6 миллиарда долларов, самый длинный в Европе, жизненно важен для продолжения российских военных операций на юге Украины. Путин лично руководил открытием моста в 2018 году.

Нападение на него «еще больше подорвет боевой дух России и (и) даст дополнительный импульс Украине», — сказал Джеймс Никси из лондонского аналитического центра Chatham House. «Вполне возможно, что русские могут восстановить его, но они не могут защитить его, проиграв войну».

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении косвенно признал нападение на мост, но не упомянул его причины.

«Сегодня был неплохой день, и на нашей государственной земле было в основном солнечно», — сказал он. «К сожалению, в Крыму было пасмурно. Хотя тоже было тепло».

Зеленский заявил, что Украина хочет будущего «без оккупантов. На всей нашей территории, особенно в Крыму».

Зеленский также сказал, что украинские силы продвинулись или удерживали оборону на востоке и юге, но признал «очень, очень тяжелые бои» вокруг города Пахмут на востоке Донецкой области, где российские войска недавно добились успехов.

Национальный контртеррористический комитет России заявил, что в результате взрыва заминированного грузовика загорелись семь вагонов с горючим, что привело к «частичному обрушению двух частей моста». Следственный комитет России заявил, что пара, которая ехала в автомобиле по мосту, погибла. Он не сказал, кто был третьей жертвой.

Все транспортные средства, проезжающие по мосту, должны пройти проверку на наличие взрывчатых веществ. В следственном комитете заявили, что взорвавшийся грузовик принадлежал жителю Краснодарского края на юге России, добавив, что в доме мужчины был проведен обыск, и эксперты изучали путь грузовика.

Движение поездов и автомобилей по мосту временно приостановлено. Поддерживаемый Россией лидер Крыма Сергей Аксенов заявил, что во второй половине дня в субботу автомобильное движение возобновилось на одном из двух путей, которые остались без изменений, причем потоки чередуются в каждом направлении.

Железнодорожное движение медленно возобновлялось. Два пассажирских поезда вышли из городов Севастополь и Симферополь в Крыму и направились в сторону моста в субботу вечером. Пассажирские паромные рейсы между Крымом и материковой частью России были возобновлены в воскресенье.

В то время как Россия захватила районы северного Крыма в начале своего вторжения в Украину и построила сухопутный коридор вдоль Азовского моря, Украина проводит контратаку, чтобы вернуть себе эти территории.

Министерство обороны России заявило, что его войска на юге получают необходимые припасы через этот коридор и по морю.

Российские военные блогеры гневно отреагировали на нападение на мост, призвав Москву нанести ответный удар по гражданской инфраструктуре Украины. Путин поручил сформировать государственную комиссию по ликвидации ЧП. Геннадий Зюганов, глава Коммунистической партии России, сказал, что «террористическая атака» должна послужить тревожным звоночком. Он заявил, что «спецоперация должна быть преобразована в антитеррористическую операцию».

Леонид Слуцкий, глава комитета по иностранным делам нижней палаты российского парламента, заявил, что «последствия будут неизбежны», если Украина будет нести ответственность. Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», заявил, что Россия должна ответить ударом по ключевой украинской инфраструктуре.

Подобные заявления могут предвещать решение Путина объявить антитеррористическую операцию.

Парламентский лидер партии Зеленского назвал взрыв следствием захвата Москвой Крыма.

Незаконная российская стройка начала разрушаться и загорелась. Причина проста: если построить что-то взрывоопасное, рано или поздно оно взорвется.

Украинская почтовая служба объявила, что выпустит почтовые марки в память о взрыве, как это было сделано после того, как российский крейсер «Москва» затонул в результате украинского удара.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опубликовал в Твиттере видеоролик о горящем Керченском мосту, на котором Мэрилин Монро поет «С днем ​​рождения, господин президент». В пятницу Путину исполнилось 70 лет.

В Москве официальный представитель МИД Мария Захарова заявила: «Реакция киевского режима на уничтожение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористическом характере».

Крым является популярным местом для российских туристов и является домом для российской военно-морской базы. По оценкам российской туристической ассоциации, в субботу в Крыму было 50 000 туристов.

В другом месте Международное агентство по атомной энергии ООН заявило, что Запорожская атомная электростанция Украины лишилась последнего внешнего источника энергии в результате возобновления бомбардировок и теперь полагается на аварийные дизель-генераторы.

Украинские власти также только начинали исследовать обломки разрушенного города Лиман на востоке Украины, оценивая возможные гуманитарные потери и военные преступления после нескольких месяцев российской оккупации.

«Кто-то умер в своих домах, кто-то умер на улице, сейчас тела отправляют на экспертизу экспертам», — сообщил сотрудник полиции Краматорского района Марк Ткаченко.

Взрывы также сотрясли восточноукраинский город Харьков рано утром в субботу, подняв в небо столбы дыма и вызвав вторичные взрывы. Украинские официальные лица обвинили Россию в использовании ракет класса «земля-воздух» в двух преимущественно жилых районах.

В результате нападения загорелась квартира жительницы Харькова Татьяны Самойленко. Она была на кухне, когда произошел взрыв, из-за которого вылетело стекло.

«Теперь у меня нет крыши над головой. Теперь я не знаю, что делать дальше», — сказал 80-летний мужчина.

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Степаненко сообщил из Харькова, Украина. Франсиско Секо из Харькова и Джастин Спайк из Лимана, Украина.

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