Видео: запуск DMSat-1 в ОАЭ отложен

Ракета “Союз 2.1а” с DMSat-1 прибывает на космодром Байконур.

Залив сегодня Штатный репортер



Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC) объявил в твиттере, что запуск DMSat-1 перенесен на 22 марта.

В ведомстве сообщили, что более подробная информация будет объявлена ​​в ближайшее время.

Ранее Роскосмос объявил, что запуск DMSat-1 отложен до воскресенья из-за всплеска усилий.

Муниципалитет Дубая и Космический центр Мохаммеда бин Рашида (MBRSC) планируют запустить DMSat-1 с космодрома Байконур в Казахстане в 10.07 в субботу. Вместо этого он будет запущен завтра (в понедельник).

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Более того, Россия отложила запуск своей ракеты “Союз 2.1а” до воскресенья, сообщает информационное агентство России со ссылкой на слова генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в субботу.

РИА сообщило, что Рогозин сказал, что решение отложить запуск с субботы было принято после резкого увеличения усилий перед запланированным запуском с космодрома Байконур в Казахстане.

РИА сообщило, что запуск ракеты “Союз 2.1а”, которая, как ожидается, будет доставить в открытый космос 38 спутников, большинство из которых изготовлены за пределами России, запланировано на воскресенье в 0607 по Гринвичу.









Используя новейшие космические технологии, DMSat-1 будет отслеживать, собирать и анализировать данные об окружающей среде, а также измерять загрязнители воздуха и парниковые газы. Экологический спутник также поможет создавать карты концентрации и распределения парниковых газов в Дубае и Объединенных Арабских Эмиратах, а также изучать сезонные изменения в присутствии этих газов.

Проект реализуется под руководством Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента и премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая, чтобы максимально использовать преимущества передовых приложений космической промышленности в различных областях, опираясь на выдающиеся мировые достижения. позиция, которой достигли Дубай и ОАЭ в этом отношении.

В проектную группу входят 30 эмиратских инженеров, роль которых заключается в определении потребностей муниципалитета Дубая и технических характеристик спутника, поскольку они провели множество исследований для определения типа, размера и характеристик устройств на борту.

Давуд Аль Хаджри, генеральный директор муниципалитета Дубая, сказал, что основные данные, предоставленные спутником DMSat-1, позволят муниципалитету Дубая реагировать на глобальные изменения окружающей среды, определять меры по борьбе с изменением климата и разрабатывать долгосрочные экологические планы.

Это также поможет обеим сторонам в экологических исследованиях достичь ощутимых результатов, продвигая академические исследования, улучшая мониторинг окружающей среды и внося вклад в предстоящие технологические проекты.

Юсеф Хамад Аль-Шайбани, генеральный директор Космического центра Мохаммеда бин Рашида, сказал, что появление новых возможностей и компетенций помогает государству расширить свой опыт использования космических технологий для предоставления решений, развития различных секторов и освоения новых горизонтов в этой области. Заинтересованные в космическом секторе и использование передовых научных методов для решения проблем, запуск спутника DMSat-1 поддерживает стремления ОАЭ в этой области.

Запуск спутника способствует выполнению ОАЭ Парижского климатического соглашения, которое требует от государства сбора данных о выбросах парниковых газов и создания национального потенциала для изучения глобального потепления.