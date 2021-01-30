Видео с видеорегистратора Филадельфии наезд и бег с участием велосипедиста

Филадельфия (WPVI) – Полиция Филадельфии отслеживает водителя, который столкнулся и скрылся после видеозаписи аварии, связанной с велосипедистом.

«Я сказал ей:« Я был там ». Получил на камеру. И она просто сказала: «Я тебе не верю», – сказал Кэм Перселл.

Видео с видеорегистратора Пёрсел запечатлело автомобильный и велосипедный вызов на мосту Спринг-Гарден в четверг утром, но водитель продолжил движение и оставил велосипедиста на земле.

«Я ехал на своей машине, и рядом со мной я увидел, как этот парень перевернулся, когда эта машина проезжала мимо, и мне кажется странным, что он мог сломаться, как целый набор костей», – сказал Перселл.

Пурсель нажал на педаль газа и последовал за водителем I-76 с включенным видеорегистратором. В конце концов женщина за рулем остановилась.

Это как: «Эй, что происходит? Почему ты меня преследуешь? «И я такой:« Ты кого-то ударил. Может, тебе стоит вернуться и посмотреть, в порядке ли он. – Я никого не бил, – сказал Перселл.

Полиция Филадельфии заявила, что на видео ясно видно, что они были в контакте друг с другом, добавив, что правое зеркало женщины было сдвинуто. Полиция также сообщила, что велосипедисту повезло, что он жив.

Капитан Марк сказал: «Возможно, водитель не сразу понял, но если вы внимательно посмотрите это видео, вы увидите, что водитель почти остановился, прежде чем поднялся на рампу, а затем начал все сначала». Мудрость, с отделом расследования несчастных случаев полиции Филадельфии.

Вот почему велосипедисты, такие как Джо Кокс, водитель, занимающийся доставкой еды, поставили на своем мотоцикле заметную отметку, чтобы держаться на расстоянии четырех футов от него. Если вы ведете машину в Пенсильвании и хотите обогнать уличного велосипедиста, закон штата требует, чтобы вы уступили ему четыре фута.

Велосипедная коалиция Большой Филадельфии сообщила Action News, что улицы опустели из-за пандемии, скорости выросли, что привело к большему количеству смертей на дорогах в 2020 году.

«На байке в Филадельфии нужно вести себя очень агрессивно и защищаться, потому что вы не знаете, как будет действовать водитель», – сказал Кокс.

Полиция заявила, что велосипедист должен подать заявление и привлечь к ответственности водителя.

Полиция заявила, что велосипедист не ошибся относительно того, где он ехал, поскольку он находился на велосипедной дорожке.