Виртуальная встреча для более тесных торговых отношений между Камбоджей и Россией

Группа по координации экономической дипломатии Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи в сотрудничестве с Министерством экономического развития Российской Федерации организовала «первую деловую онлайн-встречу с российскими компаниями» в ознаменование 65-летия создания Дипломатические отношения Камбоджи и России вчера.

Церемония проходила под председательством министра иностранных дел Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Нахима Кемары, а также соответствующих министерств и ведомств, Торговой палаты Камбоджи и частного сектора обеих стран.

В министерстве заявили, что это важная встреча, посвященная промышленным технологиям и энергетике, которая проложит путь для российских компаний к изучению рыночных возможностей в Камбодже, а также укрепит сотрудничество между двумя странами.

Она сказала, что встреча прошла гладко и плодотворно, при живом и активном участии докладчиков из обеих стран в государственном и частном секторах, и он также выразил свою заинтересованность в торговом сотрудничестве и совместных инвестициях в некоторых важных областях.

В министерстве заявили, что встреча бизнесменов из обеих стран является началом роста торговли и привлечения прямых иностранных инвестиций в Камбоджу, что является одной из приоритетных задач Экономической дипломатической стратегии на 2021-2023 годы.