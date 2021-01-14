Власти ожидают экономического роста в России к концу 2021 года, заявил премьер – бизнес и экономика

Москва, 14 января. Российская экономика постепенно восстанавливается после спада на фоне эпидемии, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеообращении к участникам Гайдаровского форума, добавив, что власти ожидают устойчивого роста экономики к концу 2021 года.

Он отметил, что реакция российской экономики на вызовы, связанные с эпидемией, была гораздо более прохладной, чем реакция всего ряда экономик в 2020 году.

Премьер-министр сказал: «После спада во втором квартале он постепенно восстанавливается, и мы планируем выйти на позитивный уровень и достичь устойчивого роста к концу этого года.

Минэкономразвития России ожидает, что к 2020 году ВВП сократится на 3,8%.

Гидар Форум – это ежегодная международная научно-практическая конференция в экономической сфере, которая проводится с 2010 года. Она объединяет известных экспертов, представителей власти, общественных и политических деятелей, лидеров бизнеса из разных стран. Мероприятие традиционно проводится совместно Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институтом экономической политики имени Гайдара и Ассоциацией инновационных регионов России (АИРР). ТАСС – публичный информационный партнер форума.