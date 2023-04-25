ВМС Индии получат больше ракетных комплексов США и России

Манджит НегиСтремясь повысить свою огневую мощь в морском регионе, ВМС Индии готовятся приобрести американские ракеты Harpoon вместе с ракетами Club из России. Источники в правительстве сообщили India Today, что предложение на сумму более 1400 крор рупий находится на рассмотрении правительства и, как ожидается, вскоре будет одобрено для поглощения.
Они сказали, что предложение включает в себя приобретение около 20 ракет Club и ракетных комплексов Harpoon у правительства США. Это всепогодный загоризонтный противокорабельный ракетный комплекс. По словам его производителя Boeing, он имеет крейсерскую траекторию полета на малых высотах с активным радиолокационным наведением.
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В рамках приобретения ракетного комплекса Harpoon Индия получит Harpoon Joint Test Suite, станцию технического обслуживания, запасные и ремонтные части, вспомогательное и испытательное оборудование, публикации, техническую документацию и обучение персонала. Также включены услуги поддержки со стороны правительства США и подрядчика.
Ракеты Club из России установлены как на надводных кораблях, так и на подводных лодках ВМС Индии и эксплуатируются уже много десятилетий.
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Опубликовано в:
25 апреля 2023 г.
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