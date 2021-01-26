Водитель Uber Eats с 3 детьми, Райан Манси, убит в жилом комплексе Haltom City – CBS Даллас / Форт-Уэрт

Халтем-Сити, Техас (CBSDFW.COM) – Женщина, найденная мертвой на ветру в многоквартирном доме в Халтоме в субботу, 23 января, была опознана как 31-летний Райан Манс из Форт-Уэрта, согласно данным отдела медицинского осмотра округа Таррант.

Полиция Халтом-Сити заявила, что она работала онлайн-службой доставки еды, когда ее убили.

Подруга подтвердила, что она ехала в Uber Eats.

Она оставила после себя мужа и троих детей, по словам ее друга Билли Эпплза, который создал A. Учетная запись GoFundMe Для помощи в оплате похорон.

Полиция Халтом-Сити заявила, что они отреагировали на сообщение о человеке, лежащем на земле перед отрядом около 21:35 вечера в блоке 4300 бульвара Северный Кросс в субботу вечером.

«Департамент полиции Халтом-Сити хотел бы напомнить всем, особенно водителям доставки, быть бдительными в вашем окружении в повседневной деятельности и в незнакомых местах». Позвоните в полицейское управление, чтобы сообщать о любых подозрительных лицах, говорится в заявлении полиции. Понедельник, 25 января. Или подозрительные действия “.

Преступные организации округа Таррант выдали вознаграждение в размере 1250 долларов за информацию, ведущую к аресту лица или лиц, ответственных за это преступление.

Любой, у кого есть информация об этом преступлении, может позвонить в Crime Stoppers округ Таррант по телефону 817-469-8477 или к следователю, ведущему дело, капралу Миллеру, по телефону 817-222-7027.

Также может быть предоставлен совет Интернет от Crime Stoppers Округ Таррант Или через мобильное приложение, загрузив P3 Tips.

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