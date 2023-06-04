Возвращение домой в кино: в Украине состоялась премьера отмеченного наградами документального фильма «Мариуполь»

Отмеченный наградами фильм «20 дней в Мариуполе» был показан в Украине, где некоторые из украинских медсестер и силовиков, фигурирующих в документальном фильме, впервые увидели его.

КИЕВ, Украина. Премьера отмеченного наградами фильма «20 дней в Мариуполе» должна была состояться в Украине в субботу, когда его впервые увидели некоторые украинские медсестры и спасатели, рассказанные в документальном фильме о том, как российские войска бомбили и путь в портовый город в прошлом году прошлое.

Неоднократные аплодисменты в переполненном киевском кинотеатре, смешанные со слезами и объятиями, приветствовали государственных служащих, которые почти без остановок работали в Мариупольской больнице и вокруг нее, которая была в центре внимания фильма, документирующего первые дни борьбы за город, который в конечном итоге достался русским.

Для некоторых сериал стал тревожным воспоминанием о столкновении со смертью, о неизбежной судьбе неисчислимого числа жертв полномасштабного вторжения России в Украину, включая маленьких детей, младенцев и будущих матерей, чьи последние минуты жизни показаны на пленке.

«Это было очень тяжело эмоционально, потому что это напомнило мне, когда мы уезжали из Мариуполя, было еще много пострадавших», — сказал Сергей Чернобривец, оператор скорой помощи, лечивший бесчисленное количество пациентов в городе, а сейчас военный врач. «Я мог бы спасти больше людей, но не сделал этого».

Он добавил: «Просмотр этого фильма вернул все те чувства».

Многие зрители документального фильма, совместного проекта Associated Press и PBS Frontline, были благодарны за то, что отснятый материал наконец попал в мир и стал историей.

Документальный фильм журналиста Associated Press Мстислава Чернова основан примерно на 30 часах съемок с оператором АП Евгением Малолеткой и продюсером АП Василисой Степаненко о первом этапе российского вторжения в Мариуполь.

Трое украинцев — журналисты-международники, которые дольше всех продержались в Мариуполе во время российской блокады, выступая глазами и ушами мира во время ужасов нападения. Вместе с коллегой из Парижа Лори Хиннант в мае они получили престижную Пулитцеровскую премию за государственную службу от Associated Press.

Из-за обрушения сетей связи и отключения российских войск никогда не было уверенности, что отснятый материал будет обнародован. Некоторые фрагменты были отправлены по мобильному телефону, а остальные были сделаны во время последнего вылета журналистов из города.

«После того, как этот материал был опубликован, нам стал помогать весь мир — как настоящим бойцам», — сказал Владимир Никулин, мариупольский полицейский, один из главных героев документального фильма. мировая аудитория. «Этот фильм уже стал частью нашей истории».

94-минутный фильм получил несколько наград, в том числе конкурс «Кино за мир», Международный кинофестиваль в Кливленде и январский кинофестиваль «Сандэнс», где состоялась его мировая премьера. В следующем месяце он откроется в кинотеатрах США шире.

«Я надеюсь, что это даст право голоса всем украинцам», — сказал Чернов, надеясь, что это поможет проложить путь к международной справедливости и ответственности. «Больно думать, насколько на самом деле мал этот кусочек… Эти двадцать дней — малая часть всех трагедий, которые произошли» во многих уголках Украины.

Некоторые восприняли фильм как напоминание о том, что Мариуполь все еще находится под российской оккупацией, и о продолжающейся борьбе за возвращение города под контроль Украины.

«Я уверен, что мы увидим этот фильм в Мариуполе, — сказал однажды Никулин.

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