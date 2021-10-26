Возвращение еврейского праздника в Уральский регион России – повод для празднования

Последний раз Лимуд БСС Проводя фестиваль в Казани в 2016 году, сотни евреев с огромного Волго-Урала собрались на мероприятие в пятом по величине городе России.

Тогда самым большим препятствием для участия была географическая удаленность, хотя приехало около 600 человек.

В этом месяце Лимуд СНГ вернулся в Казань на трехдневную конференцию, но на этот раз проблемы были совершенно другими на фоне новой волны коронирусного вируса. Несмотря на эпидемиологические опасения по поводу того, что энтузиазм участников еврейского праздника после двухлетнего перерыва в общении в этом историческом городе, в 510 милях к востоку от Москвы, был ограничен, организаторы спровоцировали привезти несколько сотен человек.

Под холодным, хрустящим октябрьским небом русскоязычные евреи, молодые и старые, собрались на окраине страны на Волге в селе Боровое Матюшино, примерно в получасе езды от Казани, столицы Российской Республики.

Волонтер Limut Катя Джуа, профессор английской и американской литературы Казанского федерального университета, сказала: «Это наш первый Limmut с 2016 года. «Люди были так взволнованы, что мы, наконец, смогли провести вместе три дня, наслаждаясь сессиями, мастер-классами, концертами и прекрасным детским шоу. Как мать, я была так счастлива, что моя дочь Елизаветта стала его частью.

37-летняя Зуева отметила, что Казань славится принятием разных религий и рас.

«Мы очень толерантный регион. В Казани нет никаких признаков антисемитизма», – сказал он, вспоминая, как в 2015 году местные еврейские, мусульманские и христианские лидеры вызвались заново посвятить 100-летнюю синагогу в Казани Лимуд СНГ.

В Казани с населением 1,2 миллиона человек проживает около 15 000 евреев, это одна из крупнейших еврейских общин в России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Известный своим ярким сочетанием татарской и русской культур, он является одним из городов, принимающих чемпионат мира по футболу 2018 года. Помимо переоткрытой синагоги, в Казани также есть Центр иудаики при Казанском федеральном университете.

Зуева, которая присутствовала на встрече 2016 года, помогла подготовить план Лимуда для бывшего Советского Союза на этот год, в котором участвовал главный раввин России Пераль Лазар; Илья Альтман, сопредседатель Российского исследовательского и образовательного центра Холокоста в Москве; Тима Джизер, педагог и писатель, рассказала о том, как воспитывать детей; Юрий Табак, эксперт по корням антисемитизма в России; Ронен Краус, министр посольства Израиля в Москве; И Ицхак Горелик, главный раввин Татарстана.

«Это не первый лимузин в Казани. Мы знаем, что в предыдущие годы конференция проводилась в лучших традициях – поддержание и укрепление еврейской идентичности через страсть к еврейской культуре и наследию наряду с чувством волонтерства», – сказал он. сказал. Дорит Голендер, вице-президент по социальным связям Genesis Philanthropy Group, одного из ключевых сторонников Лимуда, бывшего Советского Союза, конференции, Еврейского национального фонда (KKL), Фонда семьи Блаватников, спонсирует Дайан Уолл и Тома Плумберга, среди прочих. «Это важно для успеха Лимута во всем мире, и Казань не исключение».

Полина Калицкая, 40 лет, председатель оргкомитета Лимута БГУ Волго-Урал, преподает микробиологию в Казанском федеральном университете. Covit-19 читал лекции по вакцинам и ПЦР-тестам.

«По бюджетным причинам мы планировали проводить эту конференцию каждые два года, но ситуация с вирусом короны изменила наши планы», – сказала Калицкая.

Тем не менее, на этот раз конференция привлекла больше евреев из-за пределов Казани, особенно из городов Ижевск, Пермь, Бенза, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск и Самара, сказала Калицкая. «Мы надеялись, что конференция станет региональной. Сейчас мы здесь».

На встрече в Казани 8-10 октября была отдельная программа для 70 детей в возрасте от 3 до 13 лет в трех возрастных группах. Это совпало с другой конференцией Limmut FSU, которая прошла во Львове, Украина, в те же выходные.

«Религиозные люди хотят приходить, если у нас кошерная еда и субботние службы», – отметила Калицкая. «Но в Лиммуте также существует неформальная ситуация. Многие русские знают, что они евреи, но не имеют никаких контактов с другими общинами, кроме Лиммута. Им неудобно в синагоге, они не посещают светские мероприятия, но они хотят быть евреями. – а Лимут – это путь их евреев.

С момента проведения первой конференции в Москве 15 лет назад 13 волонтерских групп организовали более 75 мероприятий, и более 75000 русскоязычных евреев со всего мира посетили мероприятия Лиммуда из бывшего Советского Союза с президентом Мэтью Бронфманом и президентом Аароном Г. Получил Франкель. Основатель Сайм Чеслер и соучредитель Сандра Хан.

Франкель сказал, что движение радо вернуться в Казань.

«Мы не только смогли перейти от специально адаптированных однодневных конференций к трехдневным мероприятиям, но и учитывая расстояния, на которые люди приходили, чтобы посетить, это необычайно и действительно примечательно», – сказал Франкель. «Это убедительно свидетельствует о важности мероприятий Лимуда в бывшем Советском Союзе. Мы были впечатлены энтузиазмом участников, и мы были тронуты поддержкой основных докладчиков, в том числе главного раввина России Перла Лазара, нашего давнего сторонника и друга.

В ходе открытых вопросов и ответов Лазарь сказал: «Лиммут – это, прежде всего, прекрасное публичное собрание евреев. Когда это происходит, Долмут говорит, что это уже священное событие.

Лазарь добавил: «Лиммут» – иврит для изучения – «Это отличительная черта еврейского народа. Истинное счастье не приходит в том, чтобы сидеть дома в одиночестве. Еврей не может сказать« Хаим »на бокале вина, когда он один. ; Мы говорим.