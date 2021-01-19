Возрождение украинской культуры – вопрос национальной безопасности

Люди в традиционных украинских вышиванках принимают участие в представлении в центре Киева. (Рейтер / Глеб Джаранеш)

За последние семь лет замечательное культурное возрождение страны стало отличительной чертой реакции Украины на российскую гибридную войну. Возрождение украинской культуры помогло защититься от влияния российской мягкой силы и стало противовесом деструктивным нарративам Кремля, призванным подорвать социальную сплоченность в Украине.

Относительный успех Украины в культурной сфере во многом обусловлен партнерством между частным сектором и государственными органами, которое сыграло важную, но относительно небольшую роль в поддержке и содействии рекордному уровню творческого производства. Однако будущее государственной поддержки далеко не определенно.

За последний год пандемия коронавируса оказала значительное давление на финансирование всех видов культурных инициатив. Хотя бюджеты в основном остаются здоровыми, есть опасения, что культурные программы будут одной из наиболее подходящих целей любых будущих усилий по затягиванию поясов. Между тем администрация президента Зеленского проявила относительно небольшой аппетит к политике идентичности, которая способствовала процветанию национальной культурной жизни в Украине с 2014 по 2019 год.

Эта неопределенность вызывает опасения, выходящие далеко за рамки творческих индустрий Украины. Если Украине не удастся сохранить импульс мягкой силы в течение последних семи лет, это может иметь серьезные последствия для безопасности продолжающейся гибридной войны страны с Россией.

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Замечательные преобразования в украинском культурном секторе с 2014 года – одно из важнейших событий, произошедших в особенно бурный и созидательный период в развитии страны как независимого государства. Тесно сотрудничая с гражданским обществом и культурным сообществом, украинское государство смогло удовлетворить потребности творческого сектора, развернув амбициозную программу финансирования, сопровождаемую прозрачностью в европейском стиле.

Усилия Украины включали создание новых культурных учреждений, таких как Украинский культурный фонд и Украинский институт книги, а также всестороннюю реструктуризацию существующих организаций, таких как Государственное агентство Украины по вопросам кино. Эти новые и улучшенные учреждения культуры действуют на большом расстоянии от правительства, что позволяет ему избегать обвинений в цензуре или ненужном государственном влиянии. Вместо этого через несколько лет они превратились в эффективных посредников между государством и творческим сектором.

Помимо государственных инициатив, культурное возрождение Украины также пользуется поддержкой международных культурных организаций, таких как Британский совет и Goethe-Institut, которые сохраняют сильное присутствие в Украине и предоставляют больше ресурсов в виде финансирования, обучения и обмена. . Они также продвигали новейшие европейские практики в области культурного менеджмента среди своих украинских коллег.

Различные культурные инициативы в Украине после 2014 года принесли замечательные результаты. За последние семь лет Украина стала свидетелем беспрецедентного притока литературных произведений, театральных постановок, фильмов, выставок и фестивалей. Между тем художники и деятели культуры из разных регионов Украины участвовали в ряде совместных проектов, которые помогли бросить вызов кремлевским стереотипам о непреодолимом разделении между Востоком и Западом в украинском обществе.

Эти изменения в культурной сфере отражают более широкое развитие украинской национальной идентичности, которое произошло с 2014 года. Общий опыт революции на Майдане в Европе и вызывающая реакция народа на вторжение России в Крым и восточную Украину помогли сформировать всеобъемлющее гражданское чувство национальной идентичности, выходящее за рамки ранее определенных понятий языка и этнической принадлежности. Что значит быть украинцем.

Новые учреждения культуры в Украине за последние семь лет восприняли тенденцию к гражданской идентичности, усилив акцент на межкультурном диалоге. Это привело к тому, что такие меньшинства, как крымские татары и украинские евреи, заняли более видное место в националистическом дискурсе. Последние годы также стали свидетелями оживленных дискуссий о богатых украинских традициях русской литературы, поскольку русскоязычные мыслители в таких местах, как Одесса и расколотый Донбасс, исследуют вопросы идентичности радикально по-новому.

С 2014 года Украина приняла наиболее комплексную политику идентичности параллельно с комплексом практических мер, продиктованных реалиями продолжающейся гибридной войны в России. Благодаря столетиям политического господства и систематическому переходу к России, современная Россия по-прежнему имеет огромное культурное влияние на независимую Украину. Когда семь лет назад начались военные действия, это стало вопросом национальной безопасности.

Чтобы противостоять российскому влиянию, Украина ввела ряд позитивных мер, направленных на продвижение производства большего количества культурного контента на украинском языке. В период с 2014 по 2019 год доля фильмов украинского производства, показываемых в украинских кинотеатрах, увеличилась с 1,7% до 8%. Значительно увеличилась и доля книг, изданных на украинском языке.

В последние несколько лет радиостанциям приходилось обслуживать уроки украинского языка. Это способствовало буму на местной музыкальной сцене и стимулировало карьеру многих местных музыкантов, которые ранее изо всех сил пытались заработать эфирное время в плейлистах, в которых преобладали русскоязычные исполнители.

Украинские власти также приняли ряд протекционистских мер, чтобы ограничить проникновение российской мягкой силы на Украину. В 2014 году Украина запретила множество российских телеканалов, сериалов и книг, уделяя особое внимание контенту, который был направлен на прославление имперского прошлого России или дискредитацию Украины.

Три года спустя Украина пошла еще дальше и заблокировала ряд российских социальных сетей. Многих звезд российской эстрады и знаменитостей больше не ждут в Украине, поскольку въезд в страну введен в ответ на антиукраинские настроения или несанкционированные посещения оккупированного Россией Крыма.

Отождествление национальной идентичности с национальной безопасностью было явной чертой президентства Петра Порошенко в 2014-2019 годах. Однако его преемник Владимир Зеленский подошел к дискуссии о личности менее прямолинейно. С момента вступления в должность в мае 2019 года публичные заявления Зеленского, как правило, состояли из публичных призывов к национальному единству. Он старался избегать высказываний каких-либо противоречивых мнений по деликатным историческим темам. Действительно, в одном из своих самых известных выступлений на посту президента Зеленский прямо поставил под сомнение важность политики идентичности. «Какая разница в названии улицы? Что действительно важно, так это то, что она хорошо освещена и правильно вымощена», – прокомментировал он в своем программном обращении к нации в Новом 2020 году.

Критики критиковали Зеленского за то, что он не смог сформулировать ценности, поддерживающие его несколько двусмысленное видение национального единства. Они утверждают, что расплывчатость его риторики угрожает замедлить укрепление гражданской национальной идентичности Украины. По их словам, он не позволяет избежать раскола в обществе, а делает Украину уязвимой для дальнейшей российской агрессии.

Зеленский явно отдает предпочтение сценам из поп-культуры, которые стали визитной карточкой национальных праздников во время его президентства. Этот веселый, легко доступный стиль завоевал восхищение многих поклонников. Однако это также сильно противоречит пониманию культуры как преобразующей и демократической силы, преобладающей в Украине с 2014 года.

За последние семь лет культурное возрождение Украины было в центре контратаки российской агрессии. Это помогло сформировать гражданскую украинскую идентичность и позволило творческим отраслям страны выйти из десятилетий российского господства. Во многом это стало возможным благодаря поддерживающей роли, которую играли государственные учреждения. Поскольку конца смешанной войне с Россией не предвидится, вопрос теперь в том, сохранят ли нынешние украинские власти приверженность защите страны на арене мягкой силы.

Марина Писенты – бывший директор Украинского института в Лондоне. Недавно я опубликовал исследовательскую работу в Chatham House,Культурный ренессанс и социальная трансформация в Украине. ”

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