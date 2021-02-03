Войдите на российский Оскар, дорогие товарищи! Он проливает свет на историю сталинской эпохи при Путине.

Фото : неон

Примечание: автор обзора является свидетелем Дорогие товарищи! На цифровом сортировщике из дома. Прежде чем решиться на просмотр этого или любого другого фильма в кино, пожалуйста, примите во внимание возможные риски для здоровья. Вот Интервью По этому поводу с научными экспертами.

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского Дорогие товарищи!По поводу устроенной в 1962 году Новочеркасской бойни он должен явно спровоцировать с первых минут: вступительные титры сопровождают бульвар советский (а теперь и российский) гимн, который ему написал отец Кончаловского Сергей Михалков. слова. Без некоторого контекста это могло бы звучать парадоксально; Любой, кто знаком с рассматриваемой политикой, должен вызвать стон.

C Дорогие товарищи! Директор Андрей Кончаловский бросать Юлия Высоцкая, Владислав Комаров, Андрей Иосиф, Юлия Борова и Сергей Эрлих Доступность Виртуальные театры 29 января, видео по запросу и Hulu 5 февраля

В конце концов, у Кончаловского была странная и очаровательная карьера, в первую очередь он написал сценарии к двум фильмам Андрея Тарковского: Андрей Рублев И Детство Эвана, И руководить командой Сильвестра Сталлоне и Курта Рассела Танго и монеты. Хотя он менее привлекателен, чем его брат, актер, режиссер и режиссер Никита Михалков, он долгое время был сторонником мягкой силы, пользуясь всеми привилегиями государственного одобрения, финансирования (Дорогие товарищи! Произведено миллиардером Алишером Усмановым) за постоянно накапливаемые медали и почетные звания, которые были официальной традицией с советских времен.

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Конечно, консервативные тенденции не являются чем-то необычным для российских деятелей культуры, экспортируемых за границу, хотя они редко признаются таковыми в различных социальных условиях Запада. Проблема в том, что Кончаловский, достигший своего режиссерского пика, находится рядом. Потерявшей управление или угнанный поезд В 1985 г. И Больше не отображается Талант их поддержать. Вот как он выражает амбиции Дорогие товарищи!: Это черно-белое изображение в академической пропорции. Если это похоже на отмеченный наградами художественный фильм, это должен быть художественный фильм.

Фактически, первая глава фильма – а также его самое сильное продолжение – в основном комедия. Главная героиня Лёда (Юлия Высоцкая) – сорокалетняя служащая из Новочеркасска, небольшого города с большой электровозостроительной промышленностью. Помимо страшных заседаний комитета КПСС, у нее роман с женатым следователем КГБ Логиновым (Владислав Комаров). СССР по-прежнему находится в центре реформиста Хрущева Тао, но настроение внутри страны низкое; Цены на продукты растут, ощущается нехватка кефира и молока.

Сама Лёда покупает основные продукты питания у бакалейщика на черном рынке, что позволяет Кончаловскому высмеивать мирское советское лицемерие – легкая, но надежная цель. Тем не менее, якобы она все еще искренне верит в коммунизм и официально осуждена за Иосифа Сталина, к большому раздражению ее дочери-подростка Светки (Юлия). Бурова) и ее престарелый отец (Сергей Эрлих), эксцентричный донский казак, все еще гордящийся своей борьбой за недолговечную Донско-большевистскую республику, которая провозгласила Новочеркасск своей столицей во время Гражданской войны в России.

Когда приходит известие о забастовке на местном локомотивостроительном заводе, паника сразу же распространяется среди местных чиновников, включая Лёду. Вышестоящие органы уже уведомлены и готовятся. Сообщения толпы («У них есть красные флажки и фотографии Ленина!») Приводят к неистовым попыткам контролировать революцию, быстро превращаясь в фарс. Представители правительства в военной форме распространяют различные непристойные фразы – бесконечно богатый вид русского искусства, который, к сожалению, не может быть переведен на ограниченный английский словарный запас и грамматику. Когда становится ясно, что Москва готова прибегнуть к стрельбе для разгона протестующих, ситуация перестает быть смешной.

Затем идет резня, которую Кончаловский руководит грубо и бесхитростно. Согласно официальному расследованию, проведенному после распада Советского Союза, 26 человек погибли, когда солдаты открыли огонь по толпе, и вскоре их тела были тайно захоронены. Многие были арестованы и приговорены к длительным срокам заключения. Событие, которое произошло при полном одобрении саммита, является одним из самых кровавых пятен на репутации эпохи Никиты Хрущева как якобы либерального времени в советской истории.

Фото : неон

Вслед за этой мрачной, Дорогие товарищи! Это стал фильм другого рода, фильм о долгих поисках пропавшего без вести, который требовал прочтения как метафоры культурного шока. Однако эта метафора коварно националистическая и оказалась весьма эффективной. Рискуя попытаться объяснить Россию, можно резюмировать следующее: это вера в то, что история – это испытание на выносливость, в котором русские были бесспорными героями.

В этой культурной гордости нет абсолютно ничего плохого; Доказательства, подтверждающие это, великолепны. Вопрос в том, как это объяснить. в Дорогие товарищи!, Происходит от чистоты веры: Сталинизм может быть полон зверств и чисток, но, по крайней мере, крашеные сталинисты во что-то верили. Кончаловский показывает нам пустоту за хрущевским фасадом, превращая Лёду в фигуру, вера и упорство которой сдерживаются, даже когда все остальное рушится.

Критиков часто обвиняют в пересмотре политики кинематографистов в отношении фильма. Но правда в том, что, кроме желанных проявлений юмора (в начале) и напряжения (ближе к концу), ничего особенного. Дорогие товарищи!. Текст изобилует плоскими риторическими речами, которые Кончаловский не любил. Персонажи идут на компромисс с политическими позициями, создавая неуклюжую идеологическую борьбу между голубем и освященным циником, независимо от того, являются ли они носителями портретов Ленина или носителями икон. Это может показаться приятным чувством, но не тогда, когда он явно участвует в продолжающемся ревизионистском проекте постоянного президентства Путина, который породил изрядное количество официально поддержанных работ, спонсируемых Оскаром, которые пытаются реабилитировать Сталина без всяких усилий. Реабилитировать Сталина. Противостояние одной власти – это не то же самое, что противостояние авторитаризму, хотя эти две силы путают много раз – часто с трагическими последствиями.