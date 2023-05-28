Война и слова — дилемма писателей Украины и России

Этот вопрос оказался в центре внимания в этом месяце, когда группа по защите свободы слова PEN America была втянута в полемику после того, как на одном и том же мероприятии выступили украинские и российские писатели-диссиденты.

Три украинских писателя, двое из которых являются действующими лицами, должны были выступить на Всемирном фестивале голосов ПЕН-клуба в Нью-Йорке, но они высказали возражения, зная, что российские писатели, выступавшие против войны, будут в другой группе. событие.

Один из украинских писателей Артем Чаппей, рядовой военной полиции, сказал AFP, что его командиры и товарищи сочтут российских писателей на той же церемонии нелояльными.

«Я понимаю, что эти люди не поддерживают правительство (Владимира) Путина, но у меня есть обязанности солдата», — сказал он AFP.

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

Владимир Ермоленко, глава ПЕН-клуба Украины, принимавший участие в организации поездки Шаппе, заявил, что диалог невозможен до конца войны.

«Пока мы сидим в кресле с российскими представителями, наши друзья могут погибнуть от российских пуль», — сказал Ермоленко.

Не найдя компромисса, две русские писательницы и журналистка из Нью-Йорка Маша Кесен остановили свою группу. Чапп назвал это решение «тактичным».

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

Анна Немзер, участница российской команды, сказала, что смирилась с отказом украинцев сотрудничать с ней, хотя это было болезненно.

«У меня плохой паспорт с моим языком, потому что я прожил всю свою жизнь, я часть этого, я не могу сбежать», — сказал Немзер, бежавший из России после начала войны.

«Это ловушка, это несправедливо, но как я могу сказать слово несправедливо, когда мы знаем, что означает несправедливость: летят бомбы».

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить READ Проекты ТПУ финансируются Российским научным фондом.

Гессен, эмигрировавший из советской Москвы в детстве, ушел из правления ПЕН-клуба Америки в знак протеста против того, как разрешилась ситуация.

«Я считаю, что организация, защищающая свободу слова, не может отменить чье-то выступление», — сказал Гессен находящемуся в изгнании российскому телеканалу «Дождь».

Генеральный директор PEN America Сюзанна Носсель выразила сожаление по поводу инцидента. «Мы должны были найти лучший подход».

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

Ранее в этом месяце аналогичная полемика возникла в эстонском городе Тарту, где два украинских поэта отказались от участия в литературном фестивале из-за того, что туда был приглашен известный российский писатель Линар Корали, который издает антивоенный журнал.

Коралик, который родился в городе Днепр на тогдашней советской Украине и стал гражданином Израиля, запустил цифровой журнал Resistance and Resistance Art Review, или ROAR, чтобы противостоять российской военной пропаганде.

Марья Ант, координатор фестиваля Prima Vista, сообщила AFP, что организаторы не пригласили Коралича после того, как в социальных сетях разгорелась буря из-за его участия, в результате чего участники из других стран пригрозили уйти.

Реклама — прокрутите, чтобы продолжить

«Военные преступления, совершаемые в Украине, совершаются во имя русской культуры», — заявила AFP украинская поэтесса Елена Гусынова, отказавшись выступать на церемонии.

«Если бы я была представительницей русской культуры, у меня не было бы сил говорить, мне было бы очень стыдно», — сказала Гусинова, которая в феврале прошлого года бежала из осажденной украинской столицы в одной одежде на спине. Потом вернулась в Киев.

Коралик отказался от комментариев.

Столкновения подчеркивают проблемы, с которыми сталкиваются международные организации, несмотря на их желание продемонстрировать солидарность с Украиной и голоса недовольства, исходящие из России.

В то время как многие оппозиционные художники бежали из России, другие остались и продолжали выступать, потеряв работу и столкнувшись с преследованиями и арестами.

Вскоре после того, как российские войска вторглись в Украину в феврале прошлого года, Носсель из PEN America выступил против полного пренебрежения русской культурой.

«Диалоги о культуре со свободно мыслящими русскими необходимы для освещения нынешнего кризиса и прокладывания путей выхода из него», — написал Нозель в The Wall Street Journal.

Георгий Урушадзе, ушедший с поста главы главной литературной премии России и бежавший из страны, в прошлом месяце запустил независимое цифровое издание Freedom Letters, призванное высказать свое мнение россиянам против войны.

«Я считаю своим долгом публиковать книги, отражающие печальную российскую действительность, которая важна сейчас и будет важна для будущих историков», — сказал Урушатзе.

Насколько сложно любое культурное примирение, стало ясно на конкурсе песни «Евровидение» в этом месяце, когда Тернополь, родной город украинского дуэта электронной музыки «Творческий», был обстрелян российскими ракетами незадолго до того, как они вышли на сцену в Великобритании.

Возможен ли диалог между украинскими и российскими художниками-диссидентами после войны?

Для Ермоленко из ПЕН-Украины это зависит от того, есть ли «покаяние, настоящее покаяние».

md/bgs/ec