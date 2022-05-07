Война между Украиной и Россией: пока Украина готовится выселить больше мирных жителей с металлургического завода, Мариуполь говорит, что он «полностью разрушен» — это произошло.

Почему 9 мая так важно для России?

(Рейтер: Марина Листцева)

В последние дни было много слухов о том, что Россия объявит войну всей стране 9 мая в честь Дня Победы.

В этом году исполняется 77 лет со дня победы Советского Союза над фашистской Германией во Второй мировой войне.

27 миллионов советских мирных жителей погибли на войне, самая большая потеря в любой стране.

Этот юбилей широко отмечался в Советском Союзе до 1965 года и ограничивался чествованием ветеранов в крупные годовщины после распада Советского Союза.

Но с 2008 года при президенте России Владимире Путине День Победы стал возможностью почтить жертвы предыдущих поколений и продемонстрировать силу России в войсках и военной технике.

«В глазах национальной гордости значение этого праздника невозможно переоценить», — заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Каким будет День Победы в этом году?

После войны России на Украине западные страны предположили, что Путин может использовать День Победы в этом году, чтобы объявить полномасштабную войну или положить конец вторжению. Кремль это отрицает.

Есть также предположения, что Путин использует 9 мая, чтобы объявить о победе над Мариуполем, если Россия заявит о правах собственности на сталелитейный завод «Азовсталь», который станет последней украинской базой в городе.

Готовясь к этому дню, ВВС России репетируют свой ежегодный пролет, когда полк летит по системе «Z» — символ нынешнего вторжения России в Украину.