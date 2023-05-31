Война на Украине приближается к Москве: беспилотники наносят удары по обеим столицам

Два человека пострадали в Москве и один человек погиб в результате теракта в Киеве

Украина отрицает прямое участие

Киев столкнулся с 17 авиаударами в мае

Глава МАГАТЭ призвал обе стороны защитить Запорожский завод

МОСКВА/КИЕВ, 30 мая (Рейтер) — Во вторник украинские беспилотники нанесли удары по богатым районам Москвы, что, по словам одного политика, стало самым смертоносным нападением в столице со времен Второй мировой войны, а Киев был атакован с воздуха в третий раз. Время 24 часа.

С тех пор, как в феврале 2022 года Россия направила к своему соседу десятки тысяч военнослужащих, война в основном велась внутри Украины.

Авиаудары по целям, расположенным далеко от линии фронта, усилились на фоне тупиковой ситуации на земле, когда российские силы развернуты вдоль протяженной линии на востоке и юге Украины.

Запорожская атомная электростанция является одним из стратегических южных объектов, которые российские силы контролируют практически с самого начала вторжения, и во вторник глава Управления ООН по ядерному надзору попросил Украину и Россию соблюдать пять принципов защиты станции. Ни Украина, ни Россия не взяли на себя обязательств по соблюдению этих принципов.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Крочи несколько месяцев пытался заключить соглашение о снижении риска катастрофических ядерных аварий в результате военных действий, таких как обстрел Запорожской атомной электростанции, крупнейшей в Европе.

ООН На брифинге в Совете Безопасности Крочи изложил принципы, согласно которым на завод или против него не будет совершено никаких нападений и что он не будет использоваться в качестве базы для тяжелого вооружения и военной техники. Он призвал к тому, чтобы электричество было доступным и безопасным за пределами станции.

«Ситуация с ядерной безопасностью и безопасностью на Запорожской АЭС… продолжает оставаться очень слабой и опасной», — сказал Кроси. «Военные действия в регионе продолжаются и могут значительно усилиться в ближайшем будущем».

Представитель России в ООН Василий Небензя заявил: «Предложения господина Кроси по обеспечению безопасности Запорожской АЭС соответствуют мерам, которые мы уже давно реализуем».

Посол Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что политика «должна быть дополнена требованием полной демилитаризации и оккупации станции».

Травмы и эвакуации в Москве

Комментируя ранние во вторник авиаудары по Москве, Минобороны заявило, что восемь беспилотников, отправленных Украиной и нацеленных на мирных жителей, были сбиты или перенаправлены с помощью электронных глушителей, хотя телеграм-канал БАСА, связанный со службами безопасности, сообщил, что их было больше. 25.

Помощник украинского президента Михаил Подоляк отрицал, что Киев вступал в прямой контакт, но сказал, что «мы с удовольствием наблюдаем за событиями» и предвидим такие удары.

По словам мэра Москвы, два человека пострадали при непродолжительной эвакуации из некоторых квартир. Местные жители сообщили, что слышали громкие звуки, сопровождаемые запахом бензина. Некоторые кадры сбитого дрона и столб дыма.

Беспилотники нацелились на некоторые из самых престижных районов Москвы, включая резиденции президента России Владимира Путина и других представителей элиты. Позже он был в Кремле и получил брифинг о нападении, сказал пресс-секретарь.

[1/7] Российские сотрудники правоохранительных органов стоят на страже возле поврежденного многоэтажного жилого комплекса после удара беспилотника в Москве, Россия, 30 мая 2023 года. REUTERS/Евгения Новоженина

Позже Путин заявил, что массированный удар украинских беспилотников по Москве был попыткой запугать и спровоцировать Россию, и что ПВО вокруг столицы будет усилена.

Гражданские объекты в Киеве и других украинских городах неоднократно подвергались атакам российских беспилотников и ракет с первых дней войны.

Но во вторник Москва подверглась прямому нападению лишь во второй раз.

В Вашингтоне Белый дом заявил, что все еще собирает информацию о сообщениях об ударах беспилотников в Москве.

«Мы не поддерживаем теракты внутри России. Вот и все. Точка», — заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Вашингтон является основным поставщиком оружия в Украину, которое он использует для самообороны и возвращения украинской территории, оккупированной российскими войсками.

Российский депутат Максим Иванов назвал нападение на Москву самым серьезным со времен вторжения нацистской Германии во Второй мировой войне, добавив, что теперь ни один русский не может избежать «новой реальности».

Российское государственное телевидение молча освещало теракты, и многие москвичи осудили их. Ольга, которая сказала, что жила рядом с местом удара беспилотника на Профсоюзной улице, назвала удары «логичными, ожидаемыми… чего еще мы ждали?»

Тем временем Россия объявила в «розыск» высших генералов Украины, сообщает РИА Новости.

Киев 17 раз подвергался авиаударам в мае.

Украина сообщила, что четыре человека были убиты и 34 ранены, в том числе двое детей, в результате последних российских атак на территории страны.

Украинские ПВО сбили 29 из 31 беспилотника «Шахид» иранского производства в Киеве, сообщили в Генштабе ВСУ.

33-летняя женщина скончалась на своем балконе после того, как высоко над Киевом упали обломки уничтоженной российской ракеты.

В мае Россия 17 раз атаковала Киев с помощью беспилотников или ракет, в основном ночью.

В видеообращении во вторник вечером президент Украины Владимир Зеленский предположил, что некоторые власти недостаточно делают для защиты мирных жителей во время авиаударов.

«Убежище в городах должно быть доступным. Люди должны понимать, когда и как количество и доступность жилья будет увеличиваться», — сказал он, но не уточнил.

Репортажи Гая Фолконбриджа, Макса Хандера, Елены Гармаш, Павла Политюка, Валентина Огиренко, Глеба Гаранича, Лидии Келли, Тревора Ханникатта и Стива Холланда; Авторы сценария Эндрю Коуторн, Марк Генрих и Грант МакКул; Под редакцией Майкла Перри, Джайлза Элгуда, Элисон Уильямс и Ричарда Чанга.

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