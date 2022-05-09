Война России в Украине, празднование Дня Победы 9 мая

Украинские солдаты возле подбитого 8 мая российского танка в пригороде украинского города Харькова.

Украинские военные говорят, что Россия разместила свои силы в пределах своих границ, чтобы предотвратить контратаку Украины.

В своей последней оперативной сводке госслужащие Вооруженных Сил сообщают, что «в Белгородской области России противник сосредоточил девятнадцать батальонно-тактических групп для воспрепятствования продвижению подразделений Вооруженных Сил».

Аналитики говорят, что когда украинские подразделения приближаются к границе с Россией, русские блокируют их.

В пределах Украины госслужащие говорят, что очень активная деятельность ведется в Донецкой области, где российские войска пытаются продвинуться к городу Лиман, крупному транспортному узлу.

В других частях региона, говорится в сообщении, «противник наращивает огневую мощь и пытается прорвать оборону наших войск».

Тем не менее, российские силы сосредоточены на «сборке частей, дозаправке и дозаправке». [and] Сохранение ранее занимаемых должностей».

Чиновники говорят, что ожидают, что русские возобновят наступление на село Сулыговка, пытаясь продвинуться из района Изюма. За последний месяц россияне добились скромных успехов в регионе, но безрезультатно.

Луганск: На поле боя в Луганске усиление российских обстрелов привело к жертвам среди гражданского населения и затруднило спасательные работы.

Начальник Луганского областного военного управления Сергей Гайдай сообщил, что спасатели потеряли связь с 11 людьми, которые прятались в подвале Шипилова. По его словам, полностью убрать завалы поврежденных зданий в Пилогоровке — школы, где горожане остановились на выходные, или Шипилово — невозможно.

«При поддержке авиации и артиллерии противник сосредоточился на попытках овладеть Рубисом и был готов к продолжению наступательных действий в направлении Лысянска. Противник усилил огонь и пытался прорвать оборону наших войск», — сказал он.

Российские силы добились лишь небольших успехов в Луганске, но теперь контролируют разрушенный город Бобанна.

Южная Украина: На оккупированных территориях Запорожской области на юге государственные служащие обвинили россиян в изъятии личных документов населения и их возврате только в случае присутствия на торжествах, посвященных Дню Победы. CNN не смог проверить это утверждение.

В выходные после боя за Змеиный остров в Черном море Одесская военная администрация сообщает: [Russian] Корабли и подводные лодки Черноморского флота продолжают маневрировать и перегруппировываться с корабельными ракетами».

«Количество лодок увеличилось. Пока нам известно о шести кораблях и двух подводных лодках», — говорится в сообщении.

Одесская военная администрация заявила, что за выходные уничтожила целый список российских подразделений: небольшой десантный корабль, два патрульных катера и корабль, перевозивший зенитную охрану на Змеиный остров, а также вертолет.