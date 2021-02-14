Воскресенье затишье перед неделей активной погоды

Воскресенье будет тихим Днем святого Валентина с пасмурным небом и двумя порывами ветра. Затем в понедельник начинается очень активная неделя погоды с небольшим снегопадом, затем сильным снегом и зимней смесью во вторник. Облачно в воскресенье. Некоторые из нас могут получить несколько слабых снегопадов днем ​​после удаления пыли. Эта накладная система была сильно ослаблена, поэтому снега (если он вообще был!) Не было. В начале Дня президентов (понедельник) облачно, днем ​​идут снегопады. Вечером во время работы на дорогах может быть скользко. В полдень максимумы вернулись почти к 30 градусам, а в понедельник вечером снегопад будет подниматься с юго-запада на северо-восток и станет обильным за ночь до рассвета вторника. районы к югу от Конкорда, что позволяет превратиться в мокрый снег и мокрый снег. Снег продолжит падать к северу и западу от Конкорда, и во всех областях вечером во вторник пойдет снег с дождем. Во вторник условия передвижения по штату, вероятно, будут хаотичными, с перерывом в движении в середине недели и ярким восходом солнца в среду. Второй, более сильный шторм ожидался с юга поздно вечером в четверг. В то время как неопределенность остается более высокой с этой системой, возможна серия снега, льда и дождя. Получите отличный перерыв на выходных!

Воскресенье будет тихим Днем святого Валентина с пасмурным небом и двумя порывами ветра. Затем в понедельник начинается очень активная неделя погоды с небольшим снегопадом, затем сильным снегом и зимней смесью во вторник.

Облачно в воскресенье. Некоторые из нас могут получить несколько слабых снегопадов днем ​​после удаления пыли. Эта накладная система значительно ослабла, поэтому снега здесь не так много (если он есть!).

В начале Дня президентов (понедельник) пасмурная погода, днем ​​идут снегопады. Вечером во время работы на дорогах может быть скользко. Во второй половине дня максимумы поднимаются почти до 30 градусов.

Периоды снегопадов будут увеличиваться с юго-запада на северо-восток в течение ночи понедельника и станут сильными в течение ночи и в начале вторника.

Последним сдвигом в мышлении в прогнозировании стало проникновение более теплого воздуха в районы к югу от Конкорда, что могло бы превратиться в мокрый снег, ледяной дождь и дождь. Снег продолжит падать к северу и западу от Конкорда, и во всех областях вечером во вторник пойдет снег с дождем. Вполне вероятно, что во вторник возникнут хаотичные условия путешествия по штату.

Дышите в движении в середине недели, с ярким восходом солнца в среду. Второй, более сильный шторм ожидался с юга поздно вечером в четверг. В то время как неопределенность остается выше с этой системой, возможна серия снега, льда и дождя.

Удачного отдыха в отпуске!