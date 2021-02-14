Воскресенье затишье перед неделей активной погоды

Воскресенье будет тихим Днем святого Валентина с пасмурным небом и двумя порывами ветра. Затем в понедельник начинается очень активная неделя погоды с небольшим снегопадом, затем сильным снегом и зимней смесью во вторник. Облачно в воскресенье. Некоторые из нас могут получить несколько слабых снегопадов днем после удаления пыли. Эта накладная система была сильно ослаблена, поэтому снега (если он вообще был!) Не было. В начале Дня президентов (понедельник) облачно, днем идут снегопады. Вечером во время работы на дорогах может быть скользко. В полдень максимумы вернулись почти к 30 градусам, а в понедельник вечером снегопад будет подниматься с юго-запада на северо-восток и станет обильным за ночь до рассвета вторника. районы к югу от Конкорда, что позволяет превратиться в мокрый снег и мокрый снег. Снег продолжит падать к северу и западу от Конкорда, и во всех областях вечером во вторник пойдет снег с дождем. Во вторник условия передвижения по штату, вероятно, будут хаотичными, с перерывом в движении в середине недели и ярким восходом солнца в среду. Второй, более сильный шторм ожидался с юга поздно вечером в четверг. В то время как неопределенность остается более высокой с этой системой, возможна серия снега, льда и дождя. Получите отличный перерыв на выходных!
Воскресенье будет тихим Днем святого Валентина с пасмурным небом и двумя порывами ветра. Затем в понедельник начинается очень активная неделя погоды с небольшим снегопадом, затем сильным снегом и зимней смесью во вторник.
Облачно в воскресенье. Некоторые из нас могут получить несколько слабых снегопадов днем после удаления пыли. Эта накладная система значительно ослабла, поэтому снега здесь не так много (если он есть!).
В начале Дня президентов (понедельник) пасмурная погода, днем идут снегопады. Вечером во время работы на дорогах может быть скользко. Во второй половине дня максимумы поднимаются почти до 30 градусов.
Периоды снегопадов будут увеличиваться с юго-запада на северо-восток в течение ночи понедельника и станут сильными в течение ночи и в начале вторника.
Последним сдвигом в мышлении в прогнозировании стало проникновение более теплого воздуха в районы к югу от Конкорда, что могло бы превратиться в мокрый снег, ледяной дождь и дождь. Снег продолжит падать к северу и западу от Конкорда, и во всех областях вечером во вторник пойдет снег с дождем. Вполне вероятно, что во вторник возникнут хаотичные условия путешествия по штату.
Дышите в движении в середине недели, с ярким восходом солнца в среду. Второй, более сильный шторм ожидался с юга поздно вечером в четверг. В то время как неопределенность остается выше с этой системой, возможна серия снега, льда и дождя.
Удачного отдыха в отпуске!