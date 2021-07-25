Восточный Китай готовится к тайфуну инфа после наводнения в центральной стране

Тайфун обрушился на район Путуо города Чжоушань, крупного порта в провинции Чжэцзян на восточном побережье, в 12:30 воскресенья, сообщило Китайское метеорологическое управление со ссылкой на Китайское метеорологическое управление.

Шторм, обрушившийся на центральный Китай, все еще продолжается запись о наводнении Погибло не менее 58 человек, отключено электричество и переселено более миллиона человек.

«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность жизни и имущества людей, сделать все возможное, чтобы уменьшить ущерб от стихийных бедствий, и будем стремиться к достижению цели отсутствия смертей, травм и небольших экономических потерь», – сказал Юань Цзяцзюнь, Коммунистическая партия провинции Чжэцзян. Государственные СМИ сообщили, что секретарь во время проверки подготовки в субботу

Ранее в метеорологическом управлении сообщили, что ураган двигался со скоростью 15 километров в час (9 миль в час).

Метеорологический департамент сообщил, что скорость ветра в N-Fa была до 38 метров в секунду. По расчетам Reuters, это составляет около 137 километров в час (85 миль в час). Он должен был отправиться на север вдоль побережья Чжэцзяна около полудня, пройти через Шанхай и прибыть к вечеру в северо-восточную провинцию Цзянсу. Управление по чрезвычайным ситуациям в Чжэцзяне повысило уровень реагирования на тайфун до самого высокого уровня в субботу, закрывая школы и рынки и приостанавливая дорожное движение, когда это необходимо. Шанхай с населением около 26 миллионов человек и Ханчжоу на юге отменили входящие и исходящие рейсы с субботы, а также было приостановлено движение многих поездов в регионе. Правительство Шанхая заявило, что замедлит движение метро, ​​а власти Ханчжоу предупредили жителей, чтобы они останавливали метро. Наводнение в центральном китайском городе Чжэнчжоу на прошлой неделе унесло жизни 12 человек В ловушке в метро Курорт объявил, что шанхайский Диснейленд закроется в воскресенье и понедельник из-за погодных условий, а городской порт Яншань эвакуировал сотни судов, сообщает агентство Синьхуа. READ В минувшие выходные Нетаньяху пытался потенциально остаться у власти в качестве премьер-министра Израиля