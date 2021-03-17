Вот почему Vtubers теперь раздвигают ноги

Виртуальные развлечения тоже Известен как VtubersВы часто часами транслируете, Играйте в игры и общайтесь со своими фанатами. В это время зритель обычно видит только лицо или туловище персонажа, но с тех пор Vtubers Это трехмерные модели, Есть большая вероятность, что нижняя половина действительно предназначена для использования. В последнее время социальные сети наводнили Vtubers, демонстрирующие свои цифровые пальцы, и все потому, что кто-то подумал о том, чтобы спросить о них.

Все началось, когда он был пользователем Twitter Turtle_macraya Распространите хэштег Хочу увидеть # втубер туфлиЧто примерно переводится как «Я хочу увидеть туфлю». Проблема в том, что не каждый Втубер носит обувь. В конце концов, когда у вас есть возможность представить себя кем угодно в Интернете, вы не будете обременены простыми человеческими ограничениями. Vtubers составляют экосистему девушки-акулы, Девочки-собаки, Буквальные бабочки, щупальца и тому подобное. Поэтому, когда вы спрашиваете, как передвигаются Vtubers, ответы будут разнообразный.

Хотя хэштег начинался с того, что художники демонстрировали свои туфли, сандалии и кроссовки, он быстро стал поводом раздвинуть ногу независимо от защиты. От собачьих когтей до щупалец – Vtubers резвятся, чтобы дать каждому почувствовать то, что вы обычно не видите – и, возможно, то, что вы бы не хотели видеть.

Многие Vtubers получают заказы от артистов на все тело, а у некоторых даже есть вся цифровая часть тела, готовая к выходу в эфир. Иногда эти элементы вступают в игру – иногда бывают полноценные трехмерные живые шоу, такие как Hololive или Nijisanji, где зритель видит все. Полное раскрытие информации тоже вызывает восторг. Слишком часто Vtubers дразнили свой дебют на сцене обрезанными фотографиями своих моделей. В идеале то, что вы видите в это время, достаточно привлекательно, чтобы вы захотели все проверить.

Это может объяснить, почему кому-то это нравится Втубер центраНа фото вверху поста заинтересуйтесь фотографированием не только обуви с металлической отделкой, но и рваных носков. Короче: Vtubers нужны ноги, даже если поначалу это кажется несущественной деталью.

Существует огромное (и постоянно растущее!) Количество Vtubers, и, следовательно, огромное количество футов. Ступни делают Фтубер? Не правильно. По крайней мере, до тех пор, пока не появится неизбежный бугорок на стопе. А пока приятно видеть, в каком диапазоне они находятся.