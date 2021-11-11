Вот 18 вещей, которые можно сделать в эти выходные в Tri-State

Ищете, чем заняться в эти выходные в Три-Стейт? Ознакомьтесь с нашим списком местных событий.
четверг
Завтрак ко Дню ветеранов
7 часов утра, Музей военного времени Эвансвилля, Петербургское шоссе 7503; Бесплатно.
Всех ветеранов и гостей ждут в музее на бесплатный завтрак.
Ветераны за праздник мира
11:00, Мемориал четырех свобод на Риверсайд-роуд в Эвансвилле; Бесплатно.
Члены 104-й главы организации «Ветераны за мир» соберутся в Эвансвилле у мемориала, чтобы отпраздновать 103-ю годовщину перемирия, положившего конец Первой мировой войне. Будут песни, стихи и медитации.
обратное шествие
13:30, начальная школа Шарон, 7300 Шарон-стрит, Ньюбург, Индиана; Бесплатно.
Любой ветеран и его семья могут прокатиться в начальной школе Шарон в День ветеранов. Студенты и сотрудники выстроятся вдоль автостоянки с флагами, транспарантами, плакатами и фотографиями ветеранов. Посетители должны входить со стороны Ленн-роуд.
UE. Мужской баскетбол
18:00, Центр Форда; Билеты варьируются от 12 до 47 долларов.
Purple Aces играет с ягуарами IUPUI в бизнесе, не связанном с конференциями.
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Анастасия
19:30 — 21:30, Old National Events Plaza; Билеты варьируются от 38 до 78 долларов.
Подобно фильму Диснея, сериал перемещается от сумерек имперской России к эйфории Парижа 1920-х годов, когда храбрая молодая женщина Аня намеревается раскрыть тайну своего прошлого.
Пятница
Просмотр Ривер-Сити Винтаж Интервенция
12-13 ноября, пт с 7 до 19, сб с 7 до 14, DoubleTree by Hilton, 601 Walnut Street; Билеты 5 долларов
Эксперты будут под рукой, чтобы определить и оценить старую обработку. Легенда американской охоты Джимми Хьюстон будет там за подарками, фотографиями и автографами. Эта возможность доступна любителям охоты и коллекционерам для просмотра и приобретения старинного охотничьего снаряжения.
Эвансвилл Тандерболтс против Ноксвиллских ледяных медведей
19:00, Центр Форда; Билеты варьируются от 8 до 45 долларов.
Хоккейный сезон вернулся в Эвансвилле, поскольку «Тандерболты» надеются оставить свой след в Южной профессиональной хоккейной лиге. Friday Military Night с билетами по 5 долларов для бывших и действующих военнослужащих и их семей. Субботними вечерами Thunderbolts принимают Пеорию в Центре Форда.
Печенье бессонницы: Глаз на тротуаре магазина в центре города Эвансвилл
Три сестры
12-13 ноября, 19:30 пятница и 14:00 суббота, Shanklin Theater, 1800 Lincoln Street; Билеты стоят 20 долларов для взрослых и 18 долларов для пенсионеров, студентов, преподавателей и сотрудников университета.
В этой пьесе рассказывается о жизни трех сестер и рассказывается о борьбе семьи, живущей в маленьком городке в России, столкнувшейся с игровыми долгами, домом, лишенным права выкупа закладной, и опасениями надвигающейся войны. Эти женщины влюбляются, отмечают знаменательные события и ссорятся так, как могут только сестры.
Суббота
Шоу спортивных винтовок в Вестсайде
С 8:00 до 14:00, 1000 N. Peerless Road, Evansville; Билеты 2 доллара.
Приходите в магазин за оружием и другими предметами. Посетителям предлагается завтрак и обед.
Ярмарка старинных ремесел в здании суда
13-14 ноября, 21-16: 00, Четвертая Северо-Западная улица, 201; Бесплатно.
Ярмарка ремесел, описываемая как «одна из самых продолжительных выставок ремесел в Трех штатах», проходит в историческом Старом здании суда в Эвансвилле. Это шоу предлагает все, от домашнего мыла до украшений и деревянных знаков.
Шоу рептилий и диковинок в Эвансвилле
С 10:00 до 16:00, Vanderburgh Center 4-H, 201 E. Boonville-New Harmony Road; Билеты стоят 5 долларов, детям до 4 лет бесплатно.
Это семейное мероприятие демонстрирует различные виды ящериц, птиц, пауков, черепах и многое другое для всех. Это также отличное место для хранения кормушек и припасов для своих питомцев. Клоуны в Храме Хади предоставят детям воздушных шаров и развлечения. Еду и напитки можно будет купить в местных фургонах с едой.
ярмарка ремесленников
10: 00–16: 00, 4201 Stringtown Street; Бесплатно
На Старом Северном торговом рынке проходит ярмарка ремесленников, на которой представлены различные ремесленники с красивыми и уникальными предметами для продажи. Выставка будет открыта, и часть доходов от сегодняшнего дня пойдет на пользу Центру Бэкона стипендиатов Альбиона.
Сбор средств на барбекю Dream Big Weekend
13-14 ноября, 10:30 — 17:00, Walmart, 401 N. Burkhart Rd.
Продажа ребер, вырезки и тушеной свинины Newburgh BBQ Coalition поможет отправить местных детей в Мир Уолта Диснея.
Выставка роуминга на второй субботней выставке
С 16:00 до 19:00, Нью-Хармони, исторический район Индианы; Бесплатно.
Посетители могут посетить галереи и галереи New Harmony, наслаждаясь специальными презентациями, вином, ресторанами и экскурсиями по студии местных художников.
Нелли на концерте
20:00 Старая площадь национальных мероприятий; Билеты варьируются от 61 до 101 доллара.
Мультиплатиновый исполнитель Нелли выступит с Харпер Грейс в своей серии осенних концертов, второй части его национального тура 2021. Посетители испытают смесь музыки кантри, хип-хопа, рэпа и R&B.
Эрик Черч на концерте
20:00, Центр Форда; Билеты варьируются от 66 до 166 долларов.
Эрик Черч остановился в Эвансвилле для участия в «Rally Again Tour», где певец видел все вокруг.
Воскресенье
Эвансвилл Тандерболтс vs Бирмингем Буллз
15:00, Центр Форда; Бесплатно.
Хоккейный сезон вернулся в Эвансвилле, поскольку «Тандерболты» надеются оставить свой след в Южной профессиональной хоккейной лиге. Игра бесплатна и открыта для сообщества.
День Благодарения в Эвансвилле: В 21 ресторане в районе Эвансвилля будут готовить в День Благодарения.
Знаменитые истории любви — Музыка из «Порги и Бесс» и «Ромео и Джульетта»
16:00 Театр Победы, билеты от 25 до 80 долларов.
Приходите послушать филармонический оркестр Эвансвилля, исполняющий блюз, джаз, соул и классическую музыку в двух совершенно разных актах.
Районна Бертон-Джерниган занимается вопросами, связанными с разнообразием и культурой, с ней можно связаться по адресу [email protected] или (812) 454-1765.
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