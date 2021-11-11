Вот 18 вещей, которые можно сделать в эти выходные в Tri-State

Ищете, чем заняться в эти выходные в Три-Стейт? Ознакомьтесь с нашим списком местных событий.

четверг

Завтрак ко Дню ветеранов

7 часов утра, Музей военного времени Эвансвилля, Петербургское шоссе 7503; Бесплатно.

Всех ветеранов и гостей ждут в музее на бесплатный завтрак.

Ветераны за праздник мира

11:00, Мемориал четырех свобод на Риверсайд-роуд в Эвансвилле; Бесплатно.

Члены 104-й главы организации «Ветераны за мир» соберутся в Эвансвилле у мемориала, чтобы отпраздновать 103-ю годовщину перемирия, положившего конец Первой мировой войне. Будут песни, стихи и медитации.

обратное шествие

13:30, начальная школа Шарон, 7300 Шарон-стрит, Ньюбург, Индиана; Бесплатно.

Любой ветеран и его семья могут прокатиться в начальной школе Шарон в День ветеранов. Студенты и сотрудники выстроятся вдоль автостоянки с флагами, транспарантами, плакатами и фотографиями ветеранов. Посетители должны входить со стороны Ленн-роуд.

UE. Мужской баскетбол

18:00, Центр Форда; Билеты варьируются от 12 до 47 долларов.

Purple Aces играет с ягуарами IUPUI в бизнесе, не связанном с конференциями.

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Анастасия

19:30 — 21:30, Old National Events Plaza; Билеты варьируются от 38 до 78 долларов.

Подобно фильму Диснея, сериал перемещается от сумерек имперской России к эйфории Парижа 1920-х годов, когда храбрая молодая женщина Аня намеревается раскрыть тайну своего прошлого.

Пятница

Просмотр Ривер-Сити Винтаж Интервенция

12-13 ноября, пт с 7 до 19, сб с 7 до 14, DoubleTree by Hilton, 601 Walnut Street; Билеты 5 долларов

Эксперты будут под рукой, чтобы определить и оценить старую обработку. Легенда американской охоты Джимми Хьюстон будет там за подарками, фотографиями и автографами. Эта возможность доступна любителям охоты и коллекционерам для просмотра и приобретения старинного охотничьего снаряжения.

Эвансвилл Тандерболтс против Ноксвиллских ледяных медведей

19:00, Центр Форда; Билеты варьируются от 8 до 45 долларов.

Хоккейный сезон вернулся в Эвансвилле, поскольку «Тандерболты» надеются оставить свой след в Южной профессиональной хоккейной лиге. Friday Military Night с билетами по 5 долларов для бывших и действующих военнослужащих и их семей. Субботними вечерами Thunderbolts принимают Пеорию в Центре Форда.

Печенье бессонницы: Глаз на тротуаре магазина в центре города Эвансвилл

Три сестры

12-13 ноября, 19:30 пятница и 14:00 суббота, Shanklin Theater, 1800 Lincoln Street; Билеты стоят 20 долларов для взрослых и 18 долларов для пенсионеров, студентов, преподавателей и сотрудников университета.

В этой пьесе рассказывается о жизни трех сестер и рассказывается о борьбе семьи, живущей в маленьком городке в России, столкнувшейся с игровыми долгами, домом, лишенным права выкупа закладной, и опасениями надвигающейся войны. Эти женщины влюбляются, отмечают знаменательные события и ссорятся так, как могут только сестры.

Суббота

Шоу спортивных винтовок в Вестсайде

С 8:00 до 14:00, 1000 N. Peerless Road, Evansville; Билеты 2 доллара.

Приходите в магазин за оружием и другими предметами. Посетителям предлагается завтрак и обед.

Ярмарка старинных ремесел в здании суда

13-14 ноября, 21-16: 00, Четвертая Северо-Западная улица, 201; Бесплатно.

Ярмарка ремесел, описываемая как «одна из самых продолжительных выставок ремесел в Трех штатах», проходит в историческом Старом здании суда в Эвансвилле. Это шоу предлагает все, от домашнего мыла до украшений и деревянных знаков.

Шоу рептилий и диковинок в Эвансвилле

С 10:00 до 16:00, Vanderburgh Center 4-H, 201 E. Boonville-New Harmony Road; Билеты стоят 5 долларов, детям до 4 лет бесплатно.

Это семейное мероприятие демонстрирует различные виды ящериц, птиц, пауков, черепах и многое другое для всех. Это также отличное место для хранения кормушек и припасов для своих питомцев. Клоуны в Храме Хади предоставят детям воздушных шаров и развлечения. Еду и напитки можно будет купить в местных фургонах с едой.

ярмарка ремесленников

10: 00–16: 00, 4201 Stringtown Street; Бесплатно

На Старом Северном торговом рынке проходит ярмарка ремесленников, на которой представлены различные ремесленники с красивыми и уникальными предметами для продажи. Выставка будет открыта, и часть доходов от сегодняшнего дня пойдет на пользу Центру Бэкона стипендиатов Альбиона.

Сбор средств на барбекю Dream Big Weekend

13-14 ноября, 10:30 — 17:00, Walmart, 401 N. Burkhart Rd.

Продажа ребер, вырезки и тушеной свинины Newburgh BBQ Coalition поможет отправить местных детей в Мир Уолта Диснея.

Выставка роуминга на второй субботней выставке

С 16:00 до 19:00, Нью-Хармони, исторический район Индианы; Бесплатно.

Посетители могут посетить галереи и галереи New Harmony, наслаждаясь специальными презентациями, вином, ресторанами и экскурсиями по студии местных художников.

Нелли на концерте

20:00 Старая площадь национальных мероприятий; Билеты варьируются от 61 до 101 доллара.

Мультиплатиновый исполнитель Нелли выступит с Харпер Грейс в своей серии осенних концертов, второй части его национального тура 2021. Посетители испытают смесь музыки кантри, хип-хопа, рэпа и R&B.

Эрик Черч на концерте

20:00, Центр Форда; Билеты варьируются от 66 до 166 долларов.

Эрик Черч остановился в Эвансвилле для участия в «Rally Again Tour», где певец видел все вокруг.

Воскресенье

Эвансвилл Тандерболтс vs Бирмингем Буллз

15:00, Центр Форда; Бесплатно.

Хоккейный сезон вернулся в Эвансвилле, поскольку «Тандерболты» надеются оставить свой след в Южной профессиональной хоккейной лиге. Игра бесплатна и открыта для сообщества.

День Благодарения в Эвансвилле: В 21 ресторане в районе Эвансвилля будут готовить в День Благодарения.

Знаменитые истории любви — Музыка из «Порги и Бесс» и «Ромео и Джульетта»

16:00 Театр Победы, билеты от 25 до 80 долларов.

Приходите послушать филармонический оркестр Эвансвилля, исполняющий блюз, джаз, соул и классическую музыку в двух совершенно разных актах.

Районна Бертон-Джерниган занимается вопросами, связанными с разнообразием и культурой, с ней можно связаться по адресу [email protected] или (812) 454-1765.