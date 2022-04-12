Во что обходится компаниям уход из России? Мы следим.

За последние несколько недель большое количество компаний объявили о планах приостановить деятельность в России, и теперь многие из них разделяют расходы на эти решения.
Некоторые компании имели ограниченное присутствие в России и указали, что ожидаемые убытки не были значительными. Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, заявил акционерам, что банк «не беспокоится» о последствиях ухода из России. Для отраслевых гигантов, таких как Shell, финансовый удар, хотя и значительный, представляет собой лишь небольшую часть их прибыли.
В понедельник Societe Generale, третий по величине банк Франции, заявил, что получит 3,3 миллиарда долларов в результате сделки по продаже контрольного пакета акций московского банка Росбанк компании Interros Capital. Компания заявила, что сделка позволит банку «эффективно и упорядоченно уйти из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов».
Вот некоторые из ожидаемых воздействий, выявленных компаниями:
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BNY Mellon заявила, что может потерять до 200 миллионов долларов дохода — около 100 миллионов долларов в этом квартале и от 80 до 100 миллионов долларов в оставшуюся часть года. Представитель компании заявил, что она приостановила новый бизнес с Россией и «приостановила покупку Инвестиционным управлением российских ценных бумаг».
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Даймон сказал в ежегодном письме акционерам JPMorgan, что банк может потерять 1 миллиард долларов «с течением времени» из-за своей зависимости от России. В прошлом месяце банк объявил, что сворачивает свой бизнес в России и не будет реализовывать там новые проекты.
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В сообщении для акционеров Shell заявила, что ее решение покинуть Россию обойдется компании в сумму от 4 до 5 миллиардов долларов только в этом квартале. Нефтяной гигант начал разрывать связи с Россией в феврале, а в прошлом месяце заявил, что прекратит покупать нефть и газ в России и закроет заправочные станции в стране в рамках «постепенного ухода».
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Société Générale заявила, что потребуются финансовые потери в размере 3,3 миллиарда долларов в сделке по продаже контрольного пакета акций московского банка Росбанк компании Interros Capital.
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Вольво Он заявил, что выделил около 423 миллионов долларов, чтобы компенсировать убытки, которые он ожидал в первом квартале из-за воздействия России. Компания заявила, что автопроизводитель остановил «все продажи, обслуживание и производство» в стране.
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