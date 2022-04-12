Во что обходится компаниям уход из России? Мы следим.

За последние несколько недель большое количество компаний объявили о планах приостановить деятельность в России, и теперь многие из них разделяют расходы на эти решения.

Некоторые компании имели ограниченное присутствие в России и указали, что ожидаемые убытки не были значительными. Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, заявил акционерам, что банк «не беспокоится» о последствиях ухода из России. Для отраслевых гигантов, таких как Shell, финансовый удар, хотя и значительный, представляет собой лишь небольшую часть их прибыли.

В понедельник Societe Generale, третий по величине банк Франции, заявил, что получит 3,3 миллиарда долларов в результате сделки по продаже контрольного пакета акций московского банка Росбанк компании Interros Capital. Компания заявила, что сделка позволит банку «эффективно и упорядоченно уйти из России, обеспечив преемственность для своих сотрудников и клиентов».

Вот некоторые из ожидаемых воздействий, выявленных компаниями: